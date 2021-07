Höchster in Illnau-Effretikon - So jung und schon in diesem Amt

Bei der Arbeit: Ende 2019 hat Kilian Meier sein Jurastudium an der Uni Zürich beendet. In seinem Abschlussjahr moderiert er in Zürich eine internationale Juristentagung seines damaligen Arbeitgebers. «Es ist der gegenseitige Austausch, das Diskutieren und Finden von Lösungen, was mir an der juristischen Arbeit so gefällt», sagt Meier.