Knall bei der Credit Suisse – Verwaltungsrat setzte Horta-Osório das Messer an den Hals Bis zum Schluss zeigte der Präsident keine Einsicht in seine Fehler. Dann platzte seinen Kollegen der Kragen. Für sein achtmonatiges Gastspiel erhält er drei Millionen. Holger Alich

Bekommt für acht Monate Arbeit drei Millionen Franken Gehalt: António Horta-Osório, der am Sonntag von seinem Posten als Verwaltungsratspräsident gehen musste. Foto: Keystone

Die Credit Suisse schrammte im Streit um den Abgang ihres Präsidenten António Horta-Osório an einer noch grösseren Krise vorbei. Denn der selbstbewusste Portugiese wollte als Konsequenz aus seinen beiden Quarantänebrüchen zunächst nicht den Posten räumen, berichten Quellen mit Kenntnissen der Vorgänge.

Der Verwaltungsrat tagte das ganze Wochenende. Erst am Sonntagnachmittag willige Horta-Osório in seinen Abgang ein. Die Alternative wäre gewesen, den Präsidenten zu suspendieren. Anders gesagt: Das oberste Gremium setzte seinem Präsidenten das Messer an den Hals. «Doch das hätte für die Bank eine unhaltbare Hängepartie bedeutet», heisst es von Bank-Insidern.