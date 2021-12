Kommentar Lärmschutz in Zürich - So kann es nicht weitergehen

Die Anlagestiftung Swisscanto darf hier an der Bederstrasse, am Fusse des Bürglihügels, ihre Wohnüberbauung nicht realisieren. Es ist hier zu laut. Foto: Dominique Meienberg

Erneut hat das Bundesgericht ein Bauvorhaben in Zürich gestoppt, weil es in den neuen Wohnungen zu lärmig wäre. In der Kritik stehen vor allem die Behörden, weil sie den Bauherrschaften grosszügig Ausnahmen gewähren und beim Lärmschutz oft ein Auge zudrücken.

Es ist in der Tat störend, wenn Lärmvorschriften regelmässig nicht eingehalten werden mit dem Argument, dass es gar nicht möglich sei. Grenzwerte sind nicht dazu da, die Baubranche zu schikanieren, sondern künftige Bewohnerinnen und Bewohner vor übermässigem Lärm zu schützen. Dieser Gesundheitsschutz ist wichtig, vor allem in der Stadt, wo viele Menschen auf engem Raum zusammenwohnen.