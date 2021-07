Geldblog: Tipps zu Fondsanlagen – So kaufen Sie über 200 Aktien für wenig Geld Mit passiv verwalteten Fonds, die sich auf den SPI ausrichten, kann man den gesamten Schweizer Aktienmarkt abdecken. Martin Spieler

Effizientes Investment: ETFs überzeugen mit wenig Aufwand und grosser Diversifikation. Illustration: Christina Baeriswyl

Meine Frau und ich möchten Geld in Schweizer Aktien investieren. Wir wollen dies auf eine längere Frist tun, nicht dauernd verkaufen und kaufen. Nach unserem Wissen bildet der SPI ein breites Spektrum schweizerischer Unternehmen ab. Können Sie mir sagen, wie wir möglichst günstig in einen Fonds investieren können, der den SPI abdeckt? Leserfrage von E.A.

Ihren Angaben entnehme ich, dass Sie mit möglichst tiefen Gebühren den gesamten Schweizer Aktienmarkt in einem Produkt abdecken wollen. Dies ist problemlos mit Fonds möglich, die sich an dem von Ihnen erwähnten Swiss Performance Index koppeln. Der Swiss Performance Index (SPI) gilt als ein Gesamtmarktindex für den Schweizer Aktienmarkt. Denn er enthält praktisch alle an der SIX Swiss Exchange gehandelten Beteiligungspapiere von Gesellschaften mit Sitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein. Nicht im SPI enthalten sind Beteiligungspapiere, deren Free Float – also der handelbare Aktienanteil – kleiner als 20 Prozent ist, sowie Investmentgesellschaften. Diese sind im Swiss All Share Index vertreten.

Eine breite Diversifikation über den SPI erreichen können Sie beispielsweise mit dem an der Börse gehandelten UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis. Dieser zeichnet sich durch ein hohes Handelsvolumen und mit einer Gesamtkostenkennzahl Total Expense Ratio TER von 0,15 Prozent tiefen Gebühr aus, die dem Fonds verrechnet wird und die letztlich Ihre Rendite schmälert. Noch mehr Volumen bringt der iShares Core SPI (CH) des amerikanischen Anlagekonzerns Blackrock mit. Die Gesamtkosten pro Jahr sind bei diesem Fonds mit 0,1 Prozent noch tiefer. Beide Vehikel decken ziemlich genau den SPI ab, womit Sie zu tiefen Kosten Anteile am gesamten Schweizer Aktienmarkt kaufen können.

Eine mögliche Alternative sind klassische Anlagefonds, die sich ebenfalls auf den Schweizer Aktienmarkt fokussieren. Sie könnten beispielsweise den Swisscanto (CH) Index Equity Fund Small & Mid Caps Switzerland FA CHF nutzen. Dieser investiert in klein- und mittelgrosse, kapitalisierte, schweizerische Unternehmen und ist eine Ergänzung zu den grosskapitalisierten Aktien, wie sie im Swiss Market Index enthalten sind.

Da Sie mir schreiben, dass Sie mehrere Aktien aus dem SMI bereits im Depot haben, wäre dies für Sie allenfalls auch eine Überlegung wert. Im SPI sind auch die SMI-Werte mitenthalten. Da Sie diese aber bereits im Depot haben, brauchen Sie diese nicht mehr, sondern können sich auf die kleineren und mittelgrossen Schweizer Unternehmen fokussieren. Dieser ebenfalls passiv verwaltete Fond weist auch geringe Gebühren von 0,3 Prozent pro Jahr aus. Swisscanto ist anders als Blackrock eine Schweizer Fondsanbieterin und gehört zur Zürcher Kantonalbank.

Alle diese ETFs und Fonds können Sie bei jeder Bank kaufen. Allerdings wollen viele Institute in erster Linie ihre hauseigenen Produkte verkaufen, welche oft teurer sind. Wenn Sie aber klare Vorstellungen haben, welche Produkte Sie wollen, können Sie einfach einen Kaufauftrag dafür aufgeben, den die Bank ausführen muss.

Martin Spieler Infos einblenden Foto: Esther Michel Martin Spieler ist unabhängiger Wirtschafts- und Finanzexperte. Er war Chefredaktor der «SonntagsZeitung», der «Handelszeitung» und der TV-Börsensendungen «Money» und «Money Talk». Auf TeleZüri, Tele M1 und Tele 1 moderiert er jede Woche TV-Geldsendungen, zudem ist er täglich auf verschiedenen Radiostationen zu hören. Im Geldblog beantwortet Martin Spieler täglich von Montag bis Samstag eine Leserfrage rund ums Geld. Haben Sie eine Frage? Schreiben Sie uns an geldberater@sonntagszeitung.ch.

