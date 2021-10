Geldblog: Transparenz und Expertise – So klappts mit den alternativen Anlagen Als Privatanleger autonom in private Firmen oder Infrastrukturprojekte zu investieren, ist hoch riskant. Martin Spieler nennt Alternativen. Martin SPieler

Kaum Transparenz und Betrügereien: Für Privatpersonen ist der Private - Equity-Markt zu undurchsichtig. Illustration: Christina Baeriswyl

Das Investieren in alternative Anlagen ist schwieriger als gedacht. Meine Frage an Sie: Wie kann ich als Privatperson in Venture Capital oder Growth Capital investieren, ohne auf Investment-Unternehmen zurückgreifen zu müssen? Leserfrage von J.M.

Zunächst sollten wir definieren, was unter alternativen Anlagen alles verstanden wird. Zu dieser Anlageklasse gezählt werden in der Regel Investment in Private Equity, also in Privatanlagen, in Hedgefonds, Derivate, Rohstoffe und von institutionellen Anlegern oft auch Immobilien. Im Vergleich zu den bekannten und auch bei Privatinvestoren weitverbreiteten Anlageklassen Aktien, Obligationen und Bargeld weisen Alternative Anlagen in der Regel eine deutlich geringere Liquidität auf und sind oft auch risikoreicher.