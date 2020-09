Extrem wenig Regen in Winterthur – So knochentrocken war der September in der Stadt Die Wetterstation in Oberwinterthur hat noch in keinem anderen September so wenig Regen registriert wie in diesem Jahr. Thomas Münzel

Die Regentonnen in den Pünten blieben im September lange Zeit fast leer. Erst gegen Ende des Monats füllten sie sich wieder. Foto: Heinz Diener

Winterthur erlebte in diesem Jahr einen ausgesprochen milden September. An elf Tagen wurde eine Tageshöchsttemperatur von mindestens 25 Grad gemessen. Was besonders auffällt: Der September in Winterthur und Umgebung war sehr regenarm.