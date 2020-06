Do it yourself – So kommen Sie mit wenig Geld zu Ihrem Traumgarten Es braucht kein Vermögen, um Gartenträume zu verwirklichen. Mit zwei Händen und ein paar guten Ideen kommt man weit. Ein paar Grenzen gibt es trotzdem zu beachten. Sarah Fasolin

Sieht gut aus und kostet fast nichts: Blumenregal aus Holzpalletten. Foto: Getty Images/iStockphoto

Das Haus ist gebaut oder gekauft, aber für den Garten hat das Budget nicht mehr gereicht. So geht es vielen, die von einer Wohnung in ein Eigenheim mit Umschwung wechseln, oder Mietern, die kein Vermögen in den Garten investieren wollen, der ihnen nicht gehört. Und jetzt? Das Schöne am Garten ist: Das Paradies muss nicht teuer sein. Es braucht Ideen, etwas Grundwissen, viele Stunden und helfende Hände. Denn Gartenwege, Sitzplätze, Pergola, Gemüsebeete, Spaliergerüste und viele andere Projekte können auch mit kleinem Aufwand selber gebaut werden. So gehen Sie vor: