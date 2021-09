Fit mit dem Springseil – So kommen Sie schnell (und günstig) in Form Wenige Trainingsformen bringen Sie effizienter auf Zack als das gute, alte Seilspringen. Weshalb es Läufer schneller macht und Wanderinnen gegen Muskelkater hilft. Pia Andrée Wertheimer

Simpel und effizient: Seilhüpfen bringt Sie in Schwung. Foto: Getty Images

Kaum ein Fitnessgerät entkräftet so viele Ausreden wie das Springseil: Es passt in jede Reisetasche, kostet nicht viel und ermöglicht ein äusserst zeiteffizientes Training – je nach Gusto drinnen oder draussen. Und wer Seilspringen mit der Tortur des Turnunterrichts gleichsetzt oder auf den Drill von Boxern reduziert, unterschätzt diese Trainingsform. Es fördert weit mehr als nur die Koordination bei Heranwachsenden und die Trittschnelligkeit der Füsse von Rocky und Co.

Stärkere Füsse, höheres Tempo

Das hat eine Forschergruppe aus Spanien und Chile in einer Studie festgestellt. Sie hat untersucht, wie sich die Leistung von Läufern über drei Kilometer verändert, die Seilspringen in ihr Training integrieren. Zehn Wochen lang ersetzten die Athleten fünf Minuten ihres regulären Aufwärmprogramms durch Seilspringen. Insgesamt kamen sie so auf zehn bis zwanzig Minuten pro Woche. Im Schlusstest zeigte sich: Die Schnelligkeit und die Sprungkraft der Läufer hatte sich verbessert. Die Wissenschaftler stellten fest, dass das Gewölbe der Läuferfüsse stabiler geworden war. Dadurch vermochten die Athleten die Bodenkontaktzeit zu verringern und so ihr Tempo zu erhöhen.