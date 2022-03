Sweet Home: Stoffe und Tapete – So kreieren Sie eine Musterwohnung Zarte Ornamente, feine Streifen oder schlichte Geometrie: Diese diskret gemusterten Stoffe und Tapeten überzeugen Sie bestimmt. Marianne Kohler Nizamuddin

1 — Aktion gegen Langeweile

Mustermix: Eine gekonnte Kombination von unterschiedlich gemusterten Stoffen. Foto über: Sarah Brown Interior

Möglichst uni, neutral, klassisch und konform: Viele tun sich beim Einrichten mit Farben schwer – und noch schwerer mit Mustern. Seltsamerweise ist dabei die Angst vor Langeweile der Hauptgrund. Echt jetzt? Bei beige und uni kommt weniger Langeweile auf? Zudem werden Muster mit dem Argument bekämpft, sie seien zu wild und zu unruhig. Auch das ist falsch. Die Regelmässigkeit und das Repetitive beruhigen. So ist die Wahl von gemusterten Stoffen oder Tapeten eine Aktion gegen die Langeweile, macht die Einrichtung unverwechselbarer und sorgt erst noch für Ruhe. Wie schön und harmonisch verschiedene Muster zusammen wirken können, zeigt dieses aparte Einrichtungsbeispiel der Interiordesignerin Sarah Brown.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung

2 — So wird es bildschön

Spieglbild: Das Muster der Kissen lässt die Fotos noch stärker wirken. Foto über: Nestor Immobilien

Muster können auch im Kleinen auftauchen. Da ist hier mit Kissen geschehen. Die beiden grauen Kissen unterstützen die zwei grossen Schwarzweissfotos in schlichten Holzrahmen und wirken selbst fast wie Bilder.

Shoppingtipp: Die hübschen grauen Kissen zeigen einen edlen Stoff von Josef Frank aus den Dreissigerjahren. Sie sind erhältlich über den Onlineshop des ikonischen schwedischen Einrichtungshauses Svenskt Tenn.

3 — Innere Schönheit

Überraschung: Türe auf für eine Tapetenausstaffierung. Foto über: Leanne Ford Interiors

Wie man sehr diskret mit Mustern umgehen kann, zeigt dieses Beispiel. Das Innenleben eines antiken Buffets wurde hier mit einer schwarz-weiss gemusterten Tapete ausgekleidet. Das bricht den Stil, macht das Möbel zu einem ganz besonderen Einzelstück und wirkt sehr edel und dekorativ.

4 — Tapeten sind keine Mauerblümchen

Zweifarbig: Dezente, zweifarbige Tapete und gemusterter Lampenschirm. Foto über: Sarah Brown Interior , Chris Snook

Tapeten haben es schwer in unserem Land. Da die meisten in einem Mietverhältnis wohnen, sind viele Dekorationen und Renovationen nicht erlaubt oder müssen für viel Geld rückgebaut werden. Da ist es einfacher, eine farbige Wand wieder weiss zu streichen, statt Tapeten abzureissen. Und doch sieht man ab und zu einzelne Wände, die von Tapeten geziert werden. Man hat verstanden, dass Tapeten eher für Persönlichkeit als für Biederkeit stehen und hat sie aus dem Mauerblümchendasein wach geküsst.

5 — Streifen beleben

Bodenhaftung: Ein fein gestreifter Teppich in hellem Treppenaufgang. Foto über: Inigo Immobilien

Es loht sich auch, Teppiche zu wählen, statt auf kahlen Böden herumzulaufen. Sie ziehen die Wohnung an und sorgen für Wohnlichkeit und Komfort. Und wie das bei Kleidern so ist: Auch da helfen Muster für mehr Stil und Persönlichkeit. Dieser Teppich belebt hier einen Treppenaufgang und unterstützt mit seinen feinen Streifen die leichte Gesamtwirkung.

6 — Akzente im Schlafzimmer

Auffrischung: Gemusterte Textilien in einem Schlafzimmer. Foto über: Old Brand New

Zu den meist am langweiligsten eingerichteten Räumen gehört das Schlafzimmer. Versuchen Sie es auch hier mit einigen gemusterten Akzenten. Wie wäre es mit einem Überwurf, einigen Zierkissen, vielleicht mit einem Kopfteil, das mit einem gemusterten Stoff bezogenen wurde, oder einem Kelimteppich? Vervollständigen können Sie diese Aktion gegen Langeweile dann noch mit passender Kunst.

7 — Kunst auf dem Boden

Ausgleich: Ruhige Einrichtung mit gemustertem Teppich. Foto über: Simone Haag Interiors

Kunstvoll wirken auch viele Teppiche, die eine Musterung zeigen. Hier, in diesem eleganten, stilvollen Raum, der sehr ruhig und eher minimalistisch gehalten wurde, hat ein zweifarbig gemusterter Teppich eine wichtige Rolle in der Einrichtung. Er wirkt ähnlich bedeutend wie ein Kunstwerk und sorgt für Wärme und Spannung.

8 — Muster und Bilder

Bühnenbild: Bilder auf Tapete. Foto über: Johanna Bradford

Dass gemusterte Wände durchaus zusätzlich mit Bildern bestückt werden können, wird hier bewiesen. Das Repetitive des dichten Blättermusters wirkt ruhig genug, dass die Bilder darauf sehr harmonisch und frisch zur Geltung kommen.

9 — Texturen und Materialien

Sinnlich: Unterschiedliche Materialien im Mix. Foto über: Studio Ashby Interiors

Gemustert können sich auch Materialien und Texturen zeigen. Damit hat das Interiorstudio Ashby hier gespielt. Die Oberflächen der zwei Couchtische, die Keramik und die Struktur des Teppichs ergänzen sich gegenseitig und sorgen für Spannung und Sinnlichkeit.

10 — Klein und grossartig

Elegantmacher: Ein gemusterter Teppich bringt diese Einrichtung zusammen. Foto über: Franzon du Rietz Immobilien

Stellen Sie sich vor, in diesem Wohnzimmer wäre kein Teppich oder bloss ein unifarbenes Exemplar in einem passenden, neutralen Ton. Und dann überlegen Sie sich, wieso Sie eventuell Angst haben, einen Teppich, Vorhänge, Kissen oder gar Wände mit Mustern zu wählen. Wenn Sie dies nämlich richtig machen und solche gemusterten Objekte gezielt einsetzen, kommt das Gegenteil von Langeweile auf. Wer Aussergewöhnliches für sein Daheim wählt, gibt ihm damit Elemente, die einen starken Wiedererkennungswert schaffen, was wiederum hilft, dass man sich bei ihrem Anblick sofort zuhause fühlt.

Marianne Kohler Nizamuddin Infos einblenden Marianne Kohler Nizamuddin ist Journalistin, Stylistin und Creative Consultant. Ihr Beruf führte sie nach Paris, New York und München und einige Jahre als Modechefin zur Zeitschrift «annabelle». Heute arbeitet sie selbstständig für Firmen und Agenturen im In- und Ausland. Folgen Sie ihr auf Instagram und besuchen Sie ihre Website mit Blog: «Styles and Stories».

Fehler gefunden?Jetzt melden.