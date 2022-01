Yellow Cup abgesagt – So kurz vor dem Ziel ist die Enttäuschung riesig Klappt es, klappt es nicht? Die Ungewissheit vor dem Yellow Cup war gross. Am Ende musste das Handball-Vierländerturnier in Winterthur drei Tage vor Beginn doch noch abgesagt werden. Urs Stanger

Hunderte Absprachen führte Marko Jazo, der OK-Chef des Yellow Cups, in den letzten Tagen und Wochen. Foto: PD

Einen Anlass wie den Yellow Cup auf die Beine zu stellen, ist schon herausfordernd genug. Kommt die unberechenbare Komponente Corona hinzu, wirds erst richtig anspruchsvoll. Hunderte von Absprachen per Mail oder Telefon habe er in den letzten Tagen und Wochen geführt, um die Sache mit all ihren Unsicherheiten auf die Reihe zu bringen, sagt Marko Jazo, der Chef des lokalen Organisationskomitee von Yellow Winterthur.

«Das OK lief auf Hochtouren. Die Vorfreude war gross, man spürte den Spirit, den der Yellow Cup ausmacht», betont Jazo. «Noch Anfang der Woche waren wir optimistisch, dass alles klappen würde.» Dies trotz der Corona-Fälle in den Nationalteams von Portugal und Montenegro.