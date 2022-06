Pfadi im Playoff-Final – So lässt sich kein Meistertitel gewinnen Der Einstieg in den Playoff-Final ist Pfadi Winterthur gründlich missglückt. Der Titelverteidiger bezog bei den Kadetten Schaffhausen eine 19:30-Niederlage, die eigentlich schon alles über die Kräfteverhältnisse an diesem Abend sagt. Urs Stanger

Nichts zu holen war für die Winterthurer im ersten Match des Playoff-Finals in Schaffhausen. Foto: Deuring Photography

An diesem frühen Donnerstagabend in Schaffhausen setzten die Winterthurer ihre Serie fort, die sie in St. Gallen begonnen und in Thun weitergeführt hatten: Im Playoff des Jahres 2022 haben sie auswärts bisher noch jedes Spiel verloren. Da sie im Viertelfinal und im Halbfinal in den Best-of-5-Serien jeweils Heimvorteil hatten und diesen auch stets ausnutzten, reichte es mit 3:2-Siegen für den Vorstoss in die nächste Runde. Im Final ist das anders, da starten die Kadetten mit dem Heimbonus.