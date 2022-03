Pfadi unterliegt Kadetten – So lässt sich kein Spitzenkampf gewinnen Pfadi Winterthur ist im Heimspiel gegen die Kadetten Schaffhausen untergegangen. Der Handball-Meister unterlag dem Tabellenführer 28:39, die letzte Viertelstunde endete 4:13. Urs Stanger

Zu oft stand Kadetten-Torhüter Kristian Pilipovic den Winterthurern (hier Rémi Leventoux) im Weg. Foto: Roger Hofstetter

Zweimal waren sich Pfadi und die Kadetten in dieser Saison gegenübergestanden, zweimal lieferten sie sich enge Spiele. Die dritte Begegnung am Samstag in der Axa-Arena dagegen verlief überraschend einseitig und mündete in die höchste Winterthurer Niederlage gegen den alten Rivalen aus dem Norden seit dem 18:31 im Mai 2017 in Schaffhausen. Dass der Spitzenkampf derart eindeutig ausging, hatte zwei Gründe: Pfadis Verteidigung und Wurfqualität.