Pandora Papers in der Schweiz – So laufen die Geschäfte mit Kriminellen – und das Parlament schaut zu Der Bundesrat wollte eine Lücke im Geldwäschereigesetz schliessen. Doch den Anwälten gelang es, die Debatte zu drehen – und plötzlich ging es um die «Pensionierung» unbescholtener Bürger. Christian Brönnimann , Oliver Zihlmann , Sylvain Besson

Der ehemalige Petrobras-Direktor Paulo Roberto Costa hat zugegeben, dass er 23 Millionen Franken Korruptionsgelder in der Schweiz versteckt hatte – auch mit Hilfe von Schweizer Treuhändern. Foto: Twitter

März 2020. Pandemie. National- und Ständeräte versammeln sich zwischen Plexiglasscheiben. Das Geldwäschereigesetz soll revidiert werden – und die Emotionen gehen hoch.

Die Panama Papers enthüllten einige Jahre zuvor zahlreiche Skandale rund um Schweizer Anwältinnen und Treuhänder. Vor allem aber stellte sich heraus, dass sie – anders als die Banken – verdächtige Kunden in gewissen Fällen gar nicht den Behörden melden mussten. Denn Anwälte und Treuhänder fallen in eine Lücke im Geldwäschereigesetz. Die will der Bundesrat nun schliessen. Doch die bürgerlichen Anwälte im Parlament wehren sich. Sie wollen keine neuen Regeln für ihren Beruf.