Corona-Massnahmen in Winterthur – So lief der Schulstart mit Omikron an Neu gilt die Maskenpflicht auch in der Primarschule. Weil die aufwendigen Massentests weitergehen, fordern die Kreisschulpflegen mehr Personal vom Volksschulamt. Till Hirsekorn Deborah von Wartburg

Masken auf dem Schulhof. Ein gängiges Bild in diesen Tagen, auch im Wülflinger Langwiesen. Foto: Marc Dahinden

Wie viele Menschen stecken sich derzeit in Winterthur an?

In den letzten sieben Tagen wurden in Winterthur zwischen 1412 und 1428 positive Corona-Fälle gemeldet. Laut Andreas Amsler vom Statistischen Amt des Kantons Zürich werden die lokalen Fälle in Bereichen (beispielsweise 0–3 Fälle) angegeben, damit bei sehr niedrigen Fallzahlen keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind.

Welche Corona-Schutzmassnahmen gelten seit Anfang Jahr in den Schulen?

Seit dem 3. Januar 2022 gilt für alle Schüler ab der ersten Klasse die Maskenpflicht. Kindergärtler müssen in den ersten Tagen ebenfalls Maske tragen, bis ihre Testergebnisse da sind. Der Kanton empfiehlt den Zürcher Schulen, wöchentlich Pool-Spucktests durchzuführen. Diese beruhen auf doppelter Freiwilligkeit: Schulen und Eltern müssen einwilligen.