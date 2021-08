Geldblog: Vor- und Nachteile von ETFs – So lohnt sich das Investieren in börsengehandelte Fonds Klumpenrisiko nicht vergessen! Martin Spieler sagt, worauf bei der Zusammenstellung eines Portfolios geachtet werden sollte. Martin Spieler

Die eigentliche Kunst bei ETFs: Erst die richtige Auswahl der Indi z es und Produkte sorgt für eine gute Rendite. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin auf eine Studie gestossen, die besagt, dass mit einer Anlage in ETFs in den letzten fünf Jahren eine sehr schöne Rendite erwirtschaftet werden konnte, nicht zuletzt auch in Anbetracht der tiefen laufenden Kosten. Ich stelle mir die Frage, ob sich das ganze Hin und Her in Einzelanlagen und die damit verbundenen Kosten im Zusammenhang mit der Vermögensverwaltung im Zeitalter von ETFs überhaupt noch rechtfertigen lässt. Ich habe mir ein Musterdepot zusammengestellt mit UBS SMIM ETF, UBS MSCI World ETF, UBS SPI Mid ETF und UBS SMI ETF. Wie sehen Sie das? Leserfrage von A.R.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung