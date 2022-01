Corona-Tests an Schulen – «So macht das Testen keinen Sinn» Bis zu vier Tage müssen Schulen in der Region auf die Ergebnisse ihrer Pooltests warten. Einige haben die Tests deshalb wieder eingestellt. Leon Zimmermann

Bis die in der Schule abgegebenen PCR-Speicheltests durch das Labor untersucht wurden, kann es teilweise mehrere Tage dauern. Foto: Marco Zangger

Jeden Dienstag führt die Schule Neftenbach Corona-Pooltests durch. Fällt einer dieser Tests positiv aus, wird dies jedoch meist erst am Donnerstag bekannt. Die Schüler aus dem betroffenen Pool müssen dann einen Einzeltest absolvieren. Bis diese ebenfalls ausgewertet sind, dauert es noch einmal mindestens 24 Stunden. Die Betroffenen wissen also oft erst aufs Wochenende, ob sie in der vergangenen Schulwoche Corona hatten. «So macht das Testen keinen Sinn», findet der ortsansässige FDP-Politiker Michael Übersax. Und dies, obwohl er als Arzt ein Befürworter der Massentests sei.