Pfadi im Playoff-Halbfinal – So macht Handball wenig Spass Das war kein schöner Handballabend in Schaffhausen. Pfadi Winterthur kassiert drei Platzverweise, verliert einen Leistungsträger verletzt und unterliegt im völlig zerpfiffenen ersten Spiel der Best-of-5-Halbfinalserie den Kadetten 28:34. Urs Stanger

Die Winterthurer können es nicht fassen: Spielmacher Kevin Jud (rechts) kassiert in der 26. Minute einen Platzverweis. Foto: Deuring Photography

Wenn man das Gefühl hat, man habe im Handball schon so alles gesehen, dann kommt ein Spiel wie dieses. Es hätte Werbung für den Sport sein können, das Schweizer Fernsehen übertrug live, die beiden Mannschaften beherrschen ihren Job. Und dann läuft so vieles schief. Dann läuft ein Match ab, der das Schiedsrichterpaar nicht im Griff hat. Das zeigten allein schon die Szenen, in denen das Duo jeweils bei den beiden Delegierten am Tisch, die unverhältnismässig viel Einfluss nahmen, nach Rat suchte…