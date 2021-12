Ungewöhnliche Wetterlage – So mild wird die Silvesternacht in Winterthur sein In den letzten rund 20 Jahren war es in der Stadt zum Jahreswechsel mehrheitlich frostig. Laut MeteoSchweiz wird das aber an diesem Silvester ganz bestimmt nicht der Fall sein. Thomas Münzel

1.1.2012: Heisser Silvesterkuss bei frostigen Temperaturen auf dem Kirchplatz. In Winterthur bewegen sich die Temperaturen an Silvester mehrheitlich zwischen minus 4 und plus 3 Grad. Archivfoto: Marc Dahinden

Es ist für die Jahreszeit aussergewöhnlich warm. Sagenhafte 11,6 Grad mass das Thermometer der Wetterstation in Oberwinterthur gestern um Mitternacht. So hohe Temperaturen gibt es Ende Dezember äusserst selten. Das bestätigt auch Meteorologe Christophe Voisard von MeteoSchweiz. Und er weiss: «Es sind in der Schweiz in den letzten 24 Stunden mehrere Rekorde gepurzelt.» Denn eine westliche Höhenströmung habe aussergewöhnlich milde Luft in die Schweiz geführt.

Bleibt es jetzt auch zum Jahreswechsel so frühlingshaft? «Ja, eigentlich schon», sagt Voisard. «Es wird heute um Mitternacht sicher nach wie vor relativ mild sein.» Er geht aber derzeit davon aus, dass die hohen Temperaturen der vergangenen Nacht wahrscheinlich nicht mehr ganz erreicht werden. «Ich rechne für Winterthur um Mitternacht mit Temperaturen um 9 Grad», sagt Voisard. Und es bleibt trocken.