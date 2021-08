Klimaproteste gegen Grossbanken – So mistet die ZKB Klimasünder aus Die Zürcher Kantonalbank investiert 210 Milliarden Franken nur noch in Firmen, die ihre CO₂-Emissionen rasant senken. Die Klimaallianz verlangt noch mehr. Marius Huber

Beispiel einer Firma, bei der die ZKB kein Geld mehr anlegt: Verflüssigungsanlage von Shenhua, dem grössten chinesischen Kohlekonzern. Foto: Keystone

Sie hätten sich auch vor der viertgrössten Bank des Landes anketten können, aber das taten die Klimaaktivisten vom Paradeplatz nicht. Und es folgt einer gewissen Logik, denn die Zürcher Kantonalbank (ZKB) hat sich in Sachen Klimaschutz zuletzt überraschend beweglich gezeigt. Obwohl sie mit einer Bilanzsumme von 188 Milliarden Franken ein Koloss von ordentlichem Kampfgewicht ist – ein Sechstel so gross wie die UBS.

Die Meldung ging im März 2020 im Getöse der ersten Pandemiewelle unter, doch damals krempelte die ZKB in einer Hauruckübung fast das gesamte Anlagegeschäft ihrer Tochterfirma Swisscanto um. Dieses sollte fortan den Pariser Klimazielen genügen. Konkret: Swisscanto muss all ihre fast 300 aktiv gemanagten Fonds und die von ihr verwalteten Grossvermögen so bewirtschafteten, dass sich ihr CO₂-Abdruck um jährlich 4 Prozent reduziert. Eine landesweite Pioniertat.