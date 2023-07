Energie in Winterthur und Region – So nutzen die Stadt und die Gemeinden ihr Solarpotenzial Auf den Dächern von Winterthur und Umgebung liegt trotz Ausbau noch viel Solarpotenzial brach. Das zeigt eine kantonale Analyse. Wichtig wären vor allem grössere Anlagen mit hoher Leistung. Valérie Jost

Die Fotovoltaikanlage auf dem Dach des Technoparks. Foto: Marc Dahinden

Die Schweiz will bis 2050 netto null Treibhausgase ausstossen, der Kanton Zürich «bis 2040, spätestens aber 2050» und die Stadt Winterthur bis 2040. Dass dafür die erneuerbaren Energien ausgebaut werden müssen, liegt auf der Hand. Am meisten Potenzial scheint die Solarenergie zu haben: Gemäss der Energieperspektive 2050+ des Bundesamts für Energie soll sie 2050 mehr als ein Drittel des gesamten Schweizer Stroms liefern.

Doch dieses Potenzial liegt heute noch weitgehend brach. Das zeigt eine Analyse für 2010 bis 2021, die der Kanton Zürich am Donnerstag veröffentlicht hat. Von den 3,5 Terawattstunden, die man ab 2050 jährlich produzieren will, sind heute erst 0,3 möglich.

In der «Landbote»-Region sind die Spitzenreiter der Potenzialnutzung, in absteigender Reihenfolge: Ossingen, Trüllikon, Stammheim, Pfungen, Hagenbuch, Henggart, Dättlikon, Dinhard, Wiesendangen, Wila, die Stadt Winterthur und Bauma.

Grafik: far, Quelle: Statistisches Amt Kanton Zürich

Die Stadt Winterthur mischt mit 4,3 Prozent Ausnutzung nicht ganz oben, aber doch vorne mit. Wohl deshalb, weil seit längerem grosse Anlagen auf städtischen Gebäuden wie Schulhäusern und Sportanlagen gebaut werden. Eines der bekanntesten Beispiele: Die Anlage auf dem Dach der Eishalle Deutweg, die rund 532 sogenannte Kilowattpeak liefert. Die neueste Anlage steht laut dem zuständigen Stadtrat Stefan Fritschi (FDP) auf dem Schulhaus Tägelmoos. Ebenfalls dieses Jahr ans Netz gegangen seien Anlagen auf dem Kindergarten-Provisorium beim Schützengarten und beim Schulhaus Wülflingerstrasse.

Letzten September räumte Fritschi bei einer Parlamentssitzung aber auch ein, dass es bei der Realisierung der geplanten 100 Anlagen auf städtischen Dächern harzt: «Wir stehen noch nicht dort, wo wir sein wollen. Wir haben die 100 Dächer noch nicht erreicht», sagte er laut Protokoll.

Kilo-was? Die wichtigsten Einheiten Kilowatt (kW): Elektrische Leistung wird in Watt gemessen. 1000 Watt sind ein Kilowatt, 1000 Kilowatt sind ein Megawatt. Eine durchschnittliche Fotovoltaik-Anlage auf einem Einfamilienhaus mit rund 10 kW Leistung produziert jährlich 9500 kWh Strom. Kilowattstunde (kWh): Misst, wie viele Kilowatt ein Gebäude oder Ähnliches in einer Stunde verbraucht. Die elektrische Leistung (in Kilowatt) wird mit der Verbrauchszeit in Stunden multipliziert. Eine Kilowattstunde entspricht beispielsweise einer 100-Watt-Glühbirne, die zehn Stunden lang brennt. Ein Schweizer Haushalt braucht jährlich etwa 5000 kWh Strom. Kilowattpeak (kWp): Gibt die Höchstleistung einer Fotovoltaikanlage an, die sie bei optimaler Sonneneinstrahlung erreichen kann. (vaj/hit)

Das könnte ein Grund sein, warum andere Gemeinden besser abschneiden als die links-grün regierte Grossstadt. Mit 6 Prozent weit vorne dabei ist etwa Trüllikon. Laut dem zuständigen Gemeinderat Manfred Löffler liegt die gute Platzierung wohl zum Teil an einer Sanierungswelle älterer Häuser im Einfamilienhausquartier: «Viele nutzen die Arbeiten, um gleich eine Solaranlage zu installieren. Da dürfte es eine Art Schneeballeffekt geben.» Daneben habe Trüllikon einige grössere Anlagen auf den Dächern von Landwirtschaftshallen. Hinzu komme ein einfaches Bewilligungsverfahren: Es genüge in Wohnzonen ein Meldeformular, das bei guter Einordnung der Anlage ins Ortsbild umgehend bestätigt werde.

Schlechte Werte wegen Verzögerungen und Kosten

Im kantonalen Ranking weit unten landen dagegen, absteigend sortiert: Dägerlen, Nürensdorf, Truttikon, Schlatt, Thalheim an der Thur, Rickenbach, Elgg, Flurlingen, Rorbas, Dorf, Wildberg, Benken und Ellikon an der Thur.

Wildberg schneidet mit 1,4 Prozent innerhalb der «Landbote»-Region am drittschlechtesten ab. Laut Gemeindepräsident Dölf Conrad sind allerdings einige Solarprojekte am Laufen: «Vor allem in letzter Zeit hatten wir viele Baugesuche für Solaranlagen. Wir sollten also bald aufholen, aber das dauert natürlich ein bisschen.» Im Gegensatz zur Windkraft, die der Gemeinderat aus Effizienzgründen nicht befürworte – die Gemeinde hatte damit Schlagzeilen gemacht –, sei man der Solarenergie gegenüber positiv eingestellt.

Ebenfalls weit unten liegt Elgg mit 2,1 Prozent – trotz der im Solarausbau sehr aktiven Energiegenossenschaft Elgg. Auf Anfrage schreibt deren Vorstand, bisher seien grössere Anlagen auf Gebäuden ohne Wohnnutzung finanziell nicht nachhaltig gewesen. Dies, weil die bisherigen Rückliefertarife vom EKZ tiefer gewesen seien als die Gestehungskosten für Strom aus Fotovoltaikanlagen. Trotzdem habe man dieses Jahr zwei Anlagen realisieren können. Im Oktober sei eine weitere auf einem Gebäude der Primarschule geplant, zwei weitere Standorte für 2024 würden geprüft. Und: «Wir hoffen, dass zukünftig auch seitens der Gemeinde Elgg Anreize für den Bau von Fotovoltaikanlagen geschaffen werden», so der Vorstand.

Dass grössere Anlagen auf Gebäuden ohne Wohnnutzung der Schlüssel zur Potenzialnutzung sind, zeigt auch die Analyse des Kantons: Diese Anlagen liefern heute mit 40 Prozent den Löwenanteil des Solarstroms im Kanton. Und dies, obwohl nur jede zehnte auf einem Gebäude ohne Wohnnutzung steht. Der Grund: Sie sind in der Regel grösser und leistungsstärker als Anlagen etwa auf Einfamilienhäusern. Dort befindet sich zwar rund die Hälfte aller Anlagen, die aber nur 20 Prozent des kantonalen Solarstroms liefert.

Der Kanton erwartet zudem, dass die gesunkenen Kosten den Solarausbau weiter beschleunigen werden. Dazu kommt ein neues Gesetz: Seit September 2022 müssen alle Neubauten zu ihrem Strombedarf auch selbst beitragen, und zwar mindestens 10 Watt pro Quadratmeter.

Fehler gefunden?Jetzt melden.