Heizpilze, Schnelltests und Co. – So rüsten sich unsere Nachbarländer für den Corona-Winter Deutschland will Fieberambulanzen einführen, Frankreich verschiebt ein Verbot von Heizstrahlern im Aussenbereich von Cafés auf nächstes Jahr. Sven Hoti

Weihnachtsmärkte dürfen dieses Jahr vielerorts stattfinden – unter welchen Bedingungen, ist jedoch noch unklar: Zwei Besucherinnen stossen auf dem Weihnachtsmarkt in Breitnau im Bundesland Baden-Württemberg mit Glühwein an. Foto: Philipp von Ditfurth (DPA/Keystone)

«Es nützt ja alles nichts. Durch diesen Winter müssen wir durch.» Die letzte Hürde nehmen, noch einmal die Zähne zusammenbeissen, so könnte man das Zitat der deutschen Virologin Ulrike Protzer deuten. Solange es keinen Corona-Impfstoff gebe, sei gegenseitige Rücksichtnahme besonders wichtig, erklärte sie dem ZDF . Auch Österreichs Kanzler Sebastian Kurz stimmte seine Landsleute per Twitter-Botschaft auf die kommenden Monate ein: «Der Herbst und Winter werden sehr herausfordernd. Viele glauben es noch nicht, aber: Es wird wieder ernst!»

Der Sommer war noch nicht einmal vorbei, und einige Länder sahen sich bereits wieder mit steigenden Corona-Fallzahlen konfrontiert. Israel befindet sich bereits im zweiten Lockdown, Grossbritannien hat am Dienstag neue Einschränkungen beschlossen. Auch hierzulande stiegen die Zahlen, aber auch der Anteil positiver Tests, in den vergangenen Wochen stetig an (hier gelangen Sie zu unserem Corona-Dashboard). Mit dem Winter könnte sich die Situation weiter verschärfen: Die Leute halten sich vermehrt drinnen auf, es wird schwieriger, Abstand zu halten. Dazu kommt die Gefahr der Aerosole, mit welchen sich das Virus in Räumen ausbreiten kann (lesen Sie hier mehr dazu). Wie begegnet die Schweiz diesen Problemen? Und wie bereiten sich unsere Nachbarländer auf die kalten Monate vor? Eine Übersicht.

Schweiz

Wie stark sich unsere sogenannte Eindämmungsstrategie spezifisch für den Winter verändern wird, ist noch unklar. Bisher setzte der Bund auf Hygiene- und Abstandsregeln in Verbindung mit gezielten Tests, der Nachverfolgung von Kontaktpersonen und verordneter Quarantäne oder Isolation. Zu dieser Strategie gebe es keine Alternative, sagte jüngst Martin Ackermann, Leiter der Covid-19-Taskforce des Bundes, in der «NZZ am Sonntag» .

Doch auch wenn sich an den Grundzügen des bisherigen Vorgehens wohl nichts verändern wird, so dürften gewisse Anpassungen auf den Winter hin durchaus nötig werden. Da wären einerseits die möglichen Engpässe bei den Tests, auf welche Laborvertreter – aber auch der Bund selbst – hinweisen. Auf der anderen Seite sollen die Kriterien, wer sich testen lassen soll, ausgeweitet werden, wie die «NZZ am Sonntag» berichtete. Damit würden dem Bericht zufolge 50’000 Tests pro Tag nötig – doppelt so viele, wie momentan durchführbar wären.

Sollen auch bald in der Schweiz eingesetzt werden: Ein Sanitäter führt im indischen Kashmir einen Antigen-Schnelltest durch. Foto: Farooq Khan (EPA/Keystone)

Eine Erleichterung bei der Kapazität dürften die Schnelltests von Roche bieten. Der Pharmakonzern will seinen Antigen-Test im September auf den Markt bringen. Das Bundesamt für Gesundheit empfiehlt ihn noch nicht, da eine Validierung in der Schweiz noch aussteht. Der Test verspricht ein Resultat innert 15 Minuten (Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu finden Sie hier). Ferner steht ein Roche-Corona-Test in der Pipeline, mit welchem Personen sowohl auf Sars-CoV-2 als auch zwei verschiedene Influenzaviren getestet werden können. Sobald die neuen Tests auf dem Markt sind, wird das Bundesamt für Gesundheit (BAG) wohl seine Teststrategie anpassen müssen.

An der Quarantänestrategie des Bundes werden die Schnelltests aber gemäss BAG nichts ändern. Martin Ackermann sagte gegenüber der «NZZ am Sonntag», man evaluiere derzeit die Folgen unterschiedlich langer Quarantänezeiten. Bisher beträgt die verordnete Quarantäne zehn Tage nach Symptombeginn, sofern man 48 Stunden vorher symptomfrei war. Auch der Ersatz der Quarantäne durch eine Maskenpflicht steht momentan zur Diskussion.

Nebst der Test- und Quarantänestrategie haben einzelne Branchen bereits selbstständig Ideen ausgearbeitet. So fordern Gastronomen, draussen ausnahmsweise Heizpilze aufstellen zu dürfen. In Zürich wurde dazu ein Vorstoss eingereicht. Auch Zelte und Barracken im Freien sind ein Thema. In den Hotels ist mit Kapazitätsbeschränkungen zu rechnen, wie Hotelleriesuisse-Präsident Andreas Züllig der «NZZ am Sonntag» sagte. In den Wellnessbereichen werde man sich anmelden müssen, in den Speisesälen sei Geduld gefragt, in der Küche strenge Hygienemassnahmen.

Dank ihnen soll es auch hierzulande draussen im Winter wohlig warm bleiben: Ein Heizpilz steht im Aussenbereich eines Restaurants im deutschen Würzburg. Foto: Daniel Karmann (DPA/Keystone)

Auch die Unternehmen feilen an Konzepten für den Winter. Das Berner Inselspital etwa möchte ihre Mitarbeitenden mit «vorübergehenden Locations» und Food-Trucks verpflegen, wie die «NZZ am Sonntag» schreibt. Die Gastronomiegruppe ZFV, welche diverse Mensen betreibt, plant nebst zusätzlichen Verpflegungsräumen und der Staffelung der Essenszeiten auch einen Home-Delivery-Service und die Errichtung temporärer Chalets. Dabei handle es sich um «Weihnachtsmarkt-ähnliche Verpflegungsangebote als Take-away im Umfeld von Bürogebäuden, Firmen und Bildungsinstituten», wie eine Sprecherin gegenüber der Zeitung erklärte.

Unklarheit herrscht auch noch für den Wintertourismus. Während manche Skigebiete für die kommende Saison dichtmachen, rechnen andere mit einem normalen Betrieb. «So wie es jetzt aussieht, sollte es möglich sein, dass wir das volle Programm anbieten können», sagte ein Sprecher der Zermatt-Bergbahnen gegenüber «Watson» . Auch Weihnachtsmärkte dürften dieses Jahr möglich sein. Manche, wie etwas das Weihnachtsdorf auf dem Sechseläutenplatz in Zürich, haben jedoch von sich aus auf eine Durchführung verzichtet.

Der Reiseverkehr zwischen den Ländern hingegen soll weiterhin möglich bleiben. Grenzschliessungen zu unseren Nachbarländern wie im Frühjahr schliesst der Leiter der Abteilung Übertragbare Krankheiten beim BAG, Stefan Kuster, eher aus. Gegenüber der «Neuen Zürcher Zeitung» meinte er: «Nicht nur politisch wäre das kaum durchsetzbar, auch epidemiologisch ergibt das wenig Sinn, wenn das Virus auf beiden Seiten der Grenze schon existiert. Ich gehe nicht davon aus, dass es noch einmal so kommt.»

Deutschland

Bereits zu konkreten Massnahmen geäussert hat sich unser nördlichster Nachbar. Mit der bevorstehenden Grippeperiode wird es schwieriger werden, eine Grippe- von einer Corona-Infektion zu unterscheiden. Für solche Patienten soll es daher zentrale Anlaufstellen geben, wie Gesundheitsminister Jens Spahn im Interview mit der «Rheinischen Post» ankündigte.

Sollen Kliniken und Hausärzte vor einem Ansturm von Patienten mit Grippesymptomen bewahren: Im Empfangsbereich der Fieberambulanz in Wernigerode im Bundesland Sachsen-Anhalt werden die Patienten von medizinischen Personal empfangen und weiter betreut. Foto: Matthias Bein (DPA/Keystone)

Bei Symptomen einer Atemwegserkrankung könnten Personen statt den Hausarzt oder die Klinik eine «Fieberambulanz» aufsuchen. Solche Einrichtungen gab es in manchen Orten bereits, sie wurden aufgrund fehlender Nachfrage im Frühjahr jedoch wieder eingestellt. Im Herbst sollten sie «idealerweise flächendeckend zugänglich sein», so Spahn.

Anpassungen soll es laut Spahn auch bei der Teststrategie geben. So sei in den kommenden Monaten ein Ausbau der Testkapazitäten sowie die Einführung von Antigen-Schnelltests vorgesehen (Lesen Sie auch: So könnten Schnelltests helfen). Unter welchen Kriterien diese eingesetzt würden, sagte der Gesundheitsminister nicht. Bis Mitte Oktober dürfte feststehen, wie die allgemeine Teststrategie für den Herbst und Winter weiterentwickelt werde, so Spahn.

Klar ist jedoch bereits, dass die Risikogruppen besonders geschützt werden sollen. Präventive Reihentests würden «in den sensiblen Bereichen wie zum Beispiel Pflegeheimen ein fester Bestandteil der Teststrategie für Herbst und Winter», erklärte der CDU-Politiker.

Neue Vorgaben dürfte es laut Spahn auch bei der Quarantänezeit für Reiserückkehrer geben. Derzeit müssen sich Rückkehrer aus Risikogebieten je nach Bundesland 14 Tage in Qurarantäne begeben, sofern sie kein negatives Testresultat vorweisen können. Gemäss einer neuen Empfehlung des US-amerikanischen Center of Disease Control reicht für die meisten Infizierten jedoch eine Periode von 10 Tagen. Ob sich Deutschland dem anschliessen oder die Kriterien zur Quarantäne ganz neu auslegen wird, bleibt vorerst offen.

Zur Herausforderung werden könnte zudem die Situation in den Innenräumen öffentlicher Gebäude wie etwa Restaurants. Im Sommer war eine Bewirtung im Freien kein Problem, doch in den kalten Wintermonaten wird dies schwieriger. Drängen sich viele Leute in die Beizen, steigt das Ansteckungsrisiko, insbesondere bei schlechter Belüftung.

Um das Risiko zu senken, soll es Gastwirten gestattet sein, auch im Winter draussen zu stuhlen, fordert Ingrid Hartges, Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes, in der «Wirtschaftswoche» . Die Kommunen sollen den Gastronomen «die Möglichkeit geben, offene Zelte und Windschutz aufzustellen». Wie in der Schweiz sind auch in Deutschland Heizpilze und -strahler ein Thema. Hartges’ Verband fordert deren zeitweise Legalisierung in Gebieten, wo sie bisher verboten wurden.

Für dieses Jahr sind kluge Sicherheitskonzepte gefragt: Besucher gehen vor dem Eingangsbogen der Marktkirche in der historischen Innenstadt von Hannover an einem mit Lichtern geschmückten Tannenbaum auf dem Weihnachtsmarkt vorbei. Foto: Hauke-Christian Dittrich (DPA/Keystone)

Auch für die deutschen Weihnachtsmärkte sind kluge Konzepte gefragt, wenn die ersten Mitte November ihren Betrieb wieder aufnehmen wollen. «Man kann beispielsweise Laufwege mit Eingang und Ausgang definieren, man muss mit Maskenpflicht operieren, und man wird den Alkoholkonsum stark reduzieren müssen», sagte Markus Söder der «Welt am Sonntag» . Der Ministerpräsident von Bayern spricht sich grundsätzlich für eine Öffnung der Märkte aus, welche «allerdings anders sind als die normalen – und nur, wenn es das regionale Infektionsgeschehen zulässt».

Österreich

Auch in Österreich sollen die Christkindlmärkte dieses Jahr wieder öffnen. Harald Mahrer, Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, kann sich eine Durchführung unter Einhaltung bestimmter Konzepte vorstellen. So stehen etwa ein Alkoholverbot, eine Maskenpflicht und die Errichtung von Leitsystemen für Besucher zur Debatte. Die Vorgaben vonseiten der Regierung sollten landesweit einheitlich geregelt sein, fordert Mahrer.

«Wintertourismus und Skifahren wird möglich sein», betonte Österreichs Kanzler Sebastian Kurz: Skifahrer im Skigebiet Obertauern im Bundesland Salzburg. Foto: Peter Bischoff (Getty Images)

Einheitlichkeit wünscht man sich auch bei den Vorgaben für die Skigebiete. Ein Konzept wird derzeit ausgearbeitet. Klar ist jedoch bereits, wo sich die kritischen Punkte befinden: in den Anstellbereichen, Gondeln sowie beim Après-Ski. Abstandsregeln und Masken sind ein Thema, ebenso wie Feiern im Freien. Man dürfe möglichst «keine vermeidbaren Fehler» machen, zitiert das ORF Tirols Wirtschaftsbund-Obmann und Seilbahnsprecher Franz Hörl. Dazu gehöre auch, «heuer das gewohnte Après-Ski- und Partyleben verantwortungsvoll zu reduzieren».

Für Österreich sei der Tourismus ein grosser Wirtschaftsfaktor, meinte Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er betonte, dass die Skigebiete im kommenden Winter offen bleiben werden. «Wir müssen in allen Bereichen unseres Lebens versuchen, ein so normales Leben wie möglich zu führen», so Kurz. «Wintertourismus und Skifahren wird möglich sein.»

Dieses Jahr ist Feiern im Freien angesagt: Après-Ski-Party im Restaurant Mooserwirt in St. Anton. Foto: EyesWideOpen/Getty Images

Gleichzeitig sprach sich der Kanzler auch dafür aus, die Schulen offen zu behalten. «Ich würde nicht gerne die Schulen und die Wirtschaft gegeneinander ausspielen», meinte Kurz auf die Frage, ob man nicht gleich die Skigebiete schliessen sollte, damit die Schulen im Herbst etwas länger offen bleiben konnten. Die Sicherheitsmassnahmen in den Schulen seien zwar «für viele Kinder und Eltern eine Belastung». Das Ziel sei jedoch, «dass die Schulen geöffnet bleiben und nicht ein neuerlicher Lockdown stattfinden muss», sagte Kurz.

In Wien hat die Stadtregierung den Gastronomen erlaubt, ihre Schanigärten, also den Aussenbereich ihres Betriebs, die nächsten Monate wie im Sommer weiterzuführen. Die Beheizung der Gärten ist ebenfalls gestattet, allerdings nur mit elektrischen Strahlern und nicht mit Gas.

Frankreich

Gastrobetriebe in Frankreich dürfen diesen Winter noch draussen heizen: Gäste des Restaurants Chez Francis in Paris geniessen ihr Mittagessen auf der Terrasse. Foto: AP/Photo/Keystone

Die französische Regierung wollte die beliebten Heizstrahler für die Aussenbereiche der Gastrobetriebe eigentlich per diesem Jahr gesetzlich verbieten. Aufgrund der Lockdown-bedingten Umsatzeinbussen der Gastronomen hat sie das Verbot allerdings auf das nächste Jahr verschoben. Ein praktischer Nebeneffekt dürfte sicherlich sein, dass die Leute damit auch im Winter ihren Kaffee gemütlich im Freien geniessen können.

Die Wintersportorte feilen bereits an Konzepten für die kommenden Monate. Der Tourismusverband für die Bergregionen, France Montagnes, legt auf seiner Website dar, wie ein Skiurlaub im Jahr 2020/21 aussehen könnte. Die Maske – sie ist die treue Begleiterin des diesjährigen (französischen) Wintersportlers. Grundsätzlich herrscht überall eine Tragepflicht, es sei denn, man fährt gerade die Piste hinunter. Die Pflicht gilt für Personen ab dem Alter von elf Jahren. In Bars und Restaurants in den Skiregionen darf nur sitzend konsumiert werden. Überall soll Desinfektionsmittel zur Verfügung stehen. Und natürlich gelten nach wie vor die Abstands- und Hygieneregeln.

Daneben wird die Test- und Quarantänestrategie hinterfragt. Experten sprechen sich für Schnelltests und Tests aus, welche sowohl das Influenza- als auch das neuartige Coronavirus nachweisen können. Ausserdem wird an den Nutzen einer Grippeimpfung appelliert. Dieses Jahr sei eine solche sogar noch wichtiger als in den vergangenen Jahren, meinte der Biologe Pierre-Louis Druais gegenüber der französischen Tageszeitung « Ouest-France ».

Italien

In Italien ist der Winter gefühlsmässig noch weit weg. In der vergangenen Woche toppte das Thermometer in manchen Regionen regelmässig die 30-Grad-Marke. Am Montag fanden zudem Regionalwahlen und eine landesweite Abstimmung statt (Interessiert? Lesen Sie hier Stefan Ulrichs Analyse zu den Regionalwahlen in Italien).

Doch auch unseren südlichen Nachbarn bringt die bevorstehende, kältere Jahreszeit etwas ins Schwitzen, will man doch eine ausufernde Situation wie Anfang des Jahres verhindern. Die Südtiroler Skigebiete arbeiten deshalb bereits an konkreten Strategien, um den Gästen ein Gefühl der Sicherheit zu vermitteln, wie die Tageszeitung «La Stampa» berichtete . Dafür warten sie dieses Jahr mit dem Slogan «We care about you» (zu Deutsch: Wir kümmern uns um Sie) auf. Die Tourismusregion Alta Badia lockt in diesem Zusammenhang mit breiten Pisten und zahlreichen Zugängen, um die Menschenmassen zu verteilen. Moderne und schnelle Skilifte sollen zudem die Wartezeiten verkürzen, ein verstärkter Vorverkauf die Warteschlangen grundsätzlich verringern. Die Rückerstattungs- und Stornierungsbedingungen werden flexibler gestaltet. Hinzu kommt ein häufigerer Busbetrieb zwischen den Skiliften und Ortschaften.

Die italienische Regierung will dem Schulpersonal und den Schülern täglich elf Millionen Masken zur Verfügung stellen: Blick in eine Primarschule in Turin, wo die Schülerinnen und Schüler Masken tragen müssen. Foto: Tino Romano (EPA/Keystone)