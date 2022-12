Aus Dorf wird Stadt – So sah es in Illnau-Effretikon vor über 50 Jahren aus Während der Sechzigerjahre verdoppelte sich die Einwohnerzahl von Illnau-Effretikon. Fotograf Andreas Wolfensberger hat den damaligen Alltag festgehalten. Nicole Döbeli

Ende der Sechzigerjahre wurde in Effretikon im Gebäude bei der heutigen Bushaltestelle Zentrum die erste richtige Migros-Filiale eröffnet. Sie wartete mit einer modernen Kassenanlage auf, und es galt erstmals Selbstbedienung. Foto: Andreas Wolfensberger

In den Sechzigerjahren sei Effretikon eine einzige grosse Baustelle gewesen, schreibt der ehemalige Stadtpräsident Ueli Müller im Jahrheft 2023. Dieses widmet sich dem Ende jenes Jahrzehnts und damit der Zeit, in der das Dorf Effretikon begann, zur Stadt heranzuwachsen. Die Fotografien stammen von Andreas Wolfensberger, der mit seinem Velosolex unterwegs war und sich für den Alltag von Bauarbeitern, jungen Müttern und Kindern, von Stammgästen in Wirtshäusern oder von Jugendlichen interessierte.