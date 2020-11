Die Ausgangslage

Die Schweiz sei bei der Bewältigung der Corona-Pandemie auf einem guten Weg, sagte Gesundheitsminister Alain Berset an einer Pressekonferenz am Donnerstag. «Die Zahlen gehen seit drei Wochen zurück, die Massnahmen der Behörden greifen, auch dank der Disziplin der Bevölkerung.» Die Situation bleibe aber sehr ernst. Insbesondere die Lage in der Deutschschweiz bereitet Berset Sorgen.

Mehr Tests nötig

Er warnte davor, die derzeit etwas tieferen Corona-Fallzahlen zu positiv zu werten. Grund dafür sei auch die Anzahl der Tests, die Positivitätsrate bleibe viel zu hoch. Man entdecke derzeit nicht alle positiven Fälle. Der Bundesrat appellierte an die Bevölkerung: «Lassen Sie sich testen, auch bei kleinsten Symptomen.»

4312 Corona-Ansteckungen meldet das Bundesamt für Gesundheit für die letzten 24 Stunden. Am Freitag vergangener Woche waren es 4946 Fälle. Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen betrug bei den herkömmlichen Tests 20,7 Prozent und bei den Schnelltests 18,4 Prozent. Im gleichen Zeitraum wurden pro 100'000 Einwohnerinnen und Einwohner 670,4 laborbestätigte Infektionen gemeldet. Getestet wurden in den 14 Berichtstagen 315'838 Personen.

Diskussionen über die Wintersaison

Im Dezember diskutiert der Bundesrat darüber, ob es für die Wintersaison und die Festtage ein zusätzliches Massnahmenpaket braucht (lesen Sie, in welchen Situationen beim Skifahren Vorsicht gilt). Berset informierte auch über die Massnahmen in den Skigebieten. Diese blieben geöffnet, unabhängig davon, was in den umliegenden Ländern entschieden werde. Deutschland, Italien und Frankreich wollen erst im Januar öffnen, die Schweiz und Österreich sperren sich dagegen. (Lesen Sie auch: Wird die Schweiz zur Profiteurin des europäischen Ski-Lockdowns?)