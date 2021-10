Fit wie James Bond – So schindete sich Daniel Craig für 007 Der britische Bond-Darsteller musste trotz seines fortgeschrittenen Alters Film für Film eine grössere körperliche Leistung erbringen. Wie ihm ein ehemaliger Marinesoldat dabei half. Pia Andrée Wertheimer

Mit Daniel Craig ist James Bond sportlicher und dynamischer geworden. Foto: Sony Pictures

Zum fünften Mal rettet Daniel Craig in den Kinos als James Bond derzeit die Welt vor Bösewichten. Doch noch nie musste er dafür so hart trainieren. Denn: 007 altert nicht, seine Darsteller hingegen schon. Und so nimmt mit dem Alter auch der sportliche Aufwand in der Vorbereitung zu.

Für Craigs Agentendrill ist seit 2005 Simon Waterson verantwortlich. Auch er war einst wie Bond für die Queen im Einsatz – als British Royal Marine. Heute stählt er mit militärischer Härte Schauspieler für die Strapazen vor der Kamera. «Wir haben trainiert, als würden wir Daniel für die Olympischen Spiele vorbereiten», sagte Waterson vor dem Filmstart des jüngsten Bond-Streifens «No Time to Die». Mit dem Unterschied, dass der Schauspieler die Strapazen länger ertragen müsse – sein «Wettkampf» dauere quasi sieben Monate während sechs Tagen pro Woche. Und Craig trainierte auch während der Drehs weiter. «Für Daniels physisches und mentales Wohlbefinden war es wichtig, dass wir jeweils zwei bis drei Stunden täglich körperlich aktiv waren», erinnert sich der Personal Coach.