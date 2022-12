Mit Backrezepten auf Reisen – So schmeckt Weihnachten In der Kolumne «Mit Backrezepten auf Reisen» stellen wir Ihnen Ideen zum Nachbacken vor. Entdecken Sie diese Woche: Ricciarelli di Siena. Heidrun Pschorn

Ricciarelli di Siena sind traditionelle Kekse aus der Toscana. Foto: Heidrun Pschorn

Dieses Gebäck ist weit über Siena hinaus bekannt geworden. Einer Legende nach soll ein gewisser Ricciardetto della Gherardesca es um 1500 aus dem Orient in die Toscana mitgebracht haben. Die Form des Kekses sollte an das typische Schuhwerk der Sultane erinnern. Die Herstellung erfolgte damals in den Klöstern und in Apotheken. Ohne Ricciarelli di Siena ist Weihnachten bei den Einheimischen undenkbar. Jetzt gehts aber los!

Rezept:

Teig:

2 Eiweiss (L)

Prise Salz

60 g Zucker

1 Vanillezucker

etwas geriebene Tonkabohne

150 g Puderzucker

250 blanchierte und gemahlene Mandeln

1–2 EL Mehl

½ TL Backpulver

Abrieb von einer Bio-Zitrone

4 Tropfen Bittermandelaroma

etwas Puderzucker zum Ausrollen und Bestäuben

Teiglinge zu einem Oval formen. Foto: Heidrun Pschorn

Zubereitung:

Eiweiss mit Salz in einer Schüssel etwas schaumig schlagen. Zucker, Puderzucker, Vanillezucker, Abrieb der Zitrone, Bittermandelaroma und geriebene Tonkabohne dazugeben und etwas weiterschlagen. Die Mandeln unterheben. Mehl mit Backpulver mischen und unter den Teig mengen. Den Teig in eine Klarsichtfolie eingepackt über Nacht im Kühlschrank ruhen lassen.

Am nächsten Tag die Arbeitsfläche mit Puderzucker bestäuben. Den Teig aus dem Kühlschrank nehmen und halbieren. Jeweils zu einer Rolle mit circa 2 cm Durchmesser formen. Mit einem Messer in circa 2–3 cm dicke Stücke schneiden. Alle etwas flach drücken und zu einem Oval formen. Die Kekse auf ein mit Backpapier belegtes Backblech legen. Mit Puderzucker bestäuben und circa 15–18 Minuten im vorgeheizten Backofen bei etwa 160 Grad backen.

Tipp: Die Kekse vollständig auf dem Blech auskühlen lassen. Sie sind luftdicht in einer Dose aufbewahrt mindestens zwei Wochen haltbar.

