Ausstieg aus dem Corona-Krisenmodus – So schnell will Berset die Massnahmen aufheben Der Gesundheitsminister schlägt den Kantonen zwei Varianten vor. Die radikalere sieht das Ende der Maskenpflicht und aller weiteren Massnahmen in kürzester Frist vor. Charlotte Walser

Bundesrat Alain Berset will die Corona-Massnahmen aufheben. Zum Tempo können sich die Kantone äussern. Foto: Keystone

Am Mittwoch entscheidet der Bundesrat über die Aufhebung der Corona-Massnahmen – genauer: über das Tempo der Rückkehr in die Normalität. Dass er dem Bundesrat beantragen wird, die Homeoffice-Pflicht in eine Empfehlung umzuwandeln und die Quarantäne abzuschaffen, hat Gesundheitsminister Alain Berset bereits angetönt. In den anderen Departementen scheint das nicht auf Widerstand zu stossen.