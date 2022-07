Tipp für Daheimgebliebene – So schön ist der Sommer am Bodensee Ein Sonntagsausflug in den Thurgau, wo zwischen Romanshorn und Bottighofen die feinsten Fischknusperli auf den Teller gelangen. Müller Sabine

Am Bodensee ist der Sommer am schönsten. Foto: Thomas Staub

Jetzt ist er da, der Sommer – und wir sind mittendrin. Wir sitzen am Ufer, lassen den Blick über die Weite des Sees schweifen und erkennen: Hier, wo das Wasser Abkühlung verspricht, wo die Bäume Schatten spenden und ein schier endloser Horizont das Auge mit einer Rhapsodie in Blau-Grün-Blau erfreut, an der nordöstlichen Grenze des Landes und am südlichen Ufer des Bodensees – hier ist der Sommer am schönsten.



Gemächlich ziehen kleine weisse Wolken Richtung Vorarlberg, unter ihnen schwebt leise brummend ein aviatischer Leviathan, und vor uns passiert das Fährschiff die Hafenausfahrt. Beide, das Luftschiff dort oben und das Fährschiff hier unten, nehmen Kurs auf Friedrichshafen.