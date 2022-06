Bilanz Stadtfest in Winterthur – So schön war das Albanifest – Vereine melden rekordhohe Umsätze Die Altstadt verwandelte sich wieder in eine Festhütte. Veranstalter, Stadtpolizei und Rettungsdienste sind sehr zufrieden. Es sei ein friedliches Fest gewesen. Rafael Rohner , Enzo Lopardo Foto

Rund 150’000 Personen haben das diesjährige Albanifest besucht, wie die Veranstalter mitteilen. Foto: Enzo Lopardo

Am frühen Samstagabend war es wieder so weit: Die Menschenmenge beim Graben oberhalb der Marktgasse gerät ins Stocken, es geht nur noch ganz langsam voran. Fröhliche Gesichter schieben sich wie in Zeitlupe vorbei, die Menge bestimmt ihren Rhythmus. Jetzt bleibt allen nur, sich treiben zu lassen und einzutauchen in eine Welt voller Musik, Körper und blinkender Lichter.