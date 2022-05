Gewerbeausstellung in Elgg – So schön war das Elgger Dorffest Seit 1892 gibt es den Handwerker- und Gewerbeverein Elgg. Am Wochenende nutzte man wieder die Gelegenheit, sich unter freiem Himmel zum Feiern zu treffen. Gabriele Spiller Text , Enzo Lopardo Fotos

«Elgg verbindet sich» war das Motto der Gewerbeausstellung 2022 am Samstag und am Sonntag. Das Fest des Handwerker- und Gewerbevereins ging bei stabilem Wetter über die Bühne und zog Hunderte von Besuchern an.

Im Dorfkern von Elgg wurden die Verpflegungsangebote rege genutzt. Foto: Enzo Lopardo

Der Tambouren-Verein Elgg gab ein Muttertagskonzert in historischen Kostümen. Im Hintergrund ein Megapixel-Bild von Elgg. Foto: Enzo Lopardo

Fotomotive wie schwimmende Blumenarrangements wurden gerne angenommen. Foto: Enzo Lopardo

Andere stellten ihre Oldtimer zur Schau. Foto: Enzo Lopardo

Einige Vergnügungen, zum Beispiel der Zuckerwatteverkauf, fanden Absatz wie eh und je. Foto: Enzo Lopardo

Auch die Kleinsten des Tanzstudios Balance durften vor dem Gemeindehaus zeigen, was sie können. Foto: Enzo Lopardo

Besucher durften am (fast) lebenden Objekt ihr Können testen und etwas über das Gewerbe lernen. Foto: Enzo Lopardo

Gabriele Spiller arbeitet im Ressort Region Winterthur. Sie ist Dipl.-Kommunikationswirtin, hat einen MBA in Media Management und absolvierte den Master in Kulturjournalismus an der ZHdK. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.