Bauen auf der Schützenwiese – So sieht das neue Clubhaus des FC Winterthur aus Der Winterthurer Fussballclub hat sich ein neues Clubhaus gebaut. Am Donnerstagabend weihte er dieses ein. Gregory von Ballmoos

Innert weniger Monate entstand das neue Clubhaus des FC Winterthur. Foto: Marc Dahinden

Von Hannes W. Keller gibt es eine Geschichte zur Loge auf der Schützenwiese. Der verstorbene langjährige Präsident des FCW sagte einst über die Logen: «Das sagt mir gar nichts, weil ich zutiefst sozial bin.» Dennoch hatte er seine neckische Freude, als sein Platz gleich oberhalb der Estrade mit «Präsidentenloge» angeschrieben wurde. Es war ein Platz wie jeder andere hinter dem Geländer, richtige Logen gab es auf der Schützenwiese nie.

Das ändert sich auf die neue Saison. Zumindest ein bisschen. Der FC Winterthur eröffnete am Donnerstagabend sein neues Clubhaus. Es dient in erster Linie als Treffpunkt für Sponsoren und VIPs an den Spielen, kann aber unter der Woche auch für Sitzungen genutzt werden. Klassische Logen, wie man sie aus anderen Stadien kennt, sind es nicht. Polstersessel sucht man vergebens. Es ist wie häufig beim FCW etwas weniger pompös, dafür praktischer. Für die Sponsoren stehen im Innenbereich Sofas und andere Sitzgelegenheiten bereit. Bei sonnigem Wetter können die VIPs das Spiel auch vom Balkon aus schauen. Im obersten Stock ist zudem ein Platz für die Fernsehkamera vorgesehen. Diese stand bislang auf einem Extragerüst zwischen Haupttribüne und Sektor D2.

Neue Büros in hellen Räumen

Es ist ein längst fälliger Ausbau, mittlerweile weist der FCW allein für die Geschäftsstelle rund 1000 Stellenprozente aus. Natürlich hat das auch mit dem Aufstieg in die Super League zu tun. Es brauchte beispielsweise einen fest angestellten Sicherheitschef. Man sei im Ganzen gewachsen.

Für den Neubau zahlte der FCW einen höheren sechstelligen Betrag. Bekommen hat er dafür ein helles, modernes Holzgebäude mit viel Glas auf beiden Seiten. Im obersten Stock hat die Geschäftsstelle Büroräumlichkeiten bezogen, eingerichtet sind die Räume mit schlichten USM-Haller-Möbeln – natürlich in klassischem FCW-Rot-Weiss.

1 / 3 Bildstrecke: Bar, klassische Tische und FCW-Kunst von Jan Zablonier im untersten Stock. Auf kunstvolle Experimente wurde verzichtet. Foto: Marc Dahinden

Die Verantwortlichen können sowohl die Spiele auf dem Kunstrasen hinter der Haupttribüne wie auch diejenigen auf dem Hauptplatz beobachten. Es gibt aber auch einen direkten Zugang zur Haupttribüne, wo etwa die Trainer und auch Sportchef Oliver Kaiser ihre Büros haben. Den neuen Räumen ist kaum anzumerken, dass sie nur ein Provisorium darstellen. Wenn die Haupttribüne saniert wird, muss es wohl wieder weichen.

Gregory von Ballmoos ist Redaktor und arbeitet in den Ressorts Stadt und Sport. Er hat die Diplomausbildung am Medienausbildungszentrum (MAZ) absolviert und schreibt hauptsächlich über Sicherheitsthemen und den FC Winterthur. Mehr Infos @GvonBallmoos

Fehler gefunden?Jetzt melden.