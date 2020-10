Abstimmen in Winterthur – So sieht das neue Stimmbüchlein aus Einfache Sprache und viele Piktogramme: Das Abstimmen in Winterthur soll einfacher werden. Michael Graf

Neuer Look, entschlackter Inhalt. Das Abstimmungsbüchlein ist neu braun, und einmalig liegt eine Anleitung bei. Foto: Michael Graf In vier Schritten zum gültigen Simmzettel: Eine Checkliste auf dem Couvert soll Fehler verhindern. Foto: Michael Graf 1 / 2

Weil es in Winterthur in jüngeren Jahren zu verschiedenen Wahlpannen kam, hat der Stadtrat über 60 Verbesserungsmassnahmen ergriffen. Die augenfälligste ist die Neugestaltung der Wahlunterlagen. Für die Abstimmung am 29. November kommt der neue Auftritt erstmals zum Einsatz.

Das Abstimmungsbüchlein kommt mit viel Braun und Orange daher. Die Schrift ist gross, die Sprache ist bewusst einfach und verständlich gehalten. Pro- und Kontra-Argumente werden in farbigen Kästchen hervorgehoben. Das Resultat überzeugt: Frisch und übersichtlich wirkt das neue Design.