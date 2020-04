Winterthur testet neue Couverts – So sieht das neue Stimmmaterial aus Der Urnengang vom 17. Mai wurde wegen des Coronavirus abgesagt. Einige Einwohner fanden in diesen Tagen trotzdem ein Stimmcouvert im Briefkasten. Sie sollen testen, wie verständlich die neu gestalteten Unterlagen sind. Delia Bachmann

Dreissig Personen erhielten ein Stimmcouvert, adressiert an Hans Muster. Sie sollen zum Test abstimmen und der Stadt dann Feedback geben. Foto: PD

«Gehen Sie so vor, wie wenn es eine echte Abstimmung wäre», schreibt Andreas Friolet, stellvertretender Informationschef der Stadt Winterthur, in seinem Brief an die dreissig Tester. Und erklärt auch gleich, was unter einem normalen Vorgehen zu verstehen ist: «Sie öffnen das Couvert, sichten die Unterlagen, machen sich eine Meinung und geben Ihre Stimme auf dem Stimmzettel ab oder lassen ihn leer. Damit endet der Test.» Anders als bei einer echten Abstimmung, werfen die Tester das Couvert danach aber nicht in den nächsten Briefkasten, sondern bewahren die Unterlagen auf, bis jemand von der Stadt anruft.