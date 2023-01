Luxusreisen – So sieht die Hotellerie der Zukunft aus Top-Hoteliers aus der ganzen Welt haben sich unlängst am «Luxury Summit» in Gstaad ausgetauscht. Wir durften mithören – und fassen die sechs grössten Trends zusammen. Christoph Ammann

Noch nachhaltiger

Manche Hotels wie zum Beispiel das Grand Hotel Excelsior Vittoria an der Amalfiküste kompensieren den CO₂-Ausstoss ihres Betriebs mit Zahlungen an entsprechende Organisationen. Foto: PD

In den letzten sieben Jahren haben sich bei Google die Suchanfragen nach umweltschonenden Reisen und nachhaltigen Hotels mehr als verdoppelt. «Ökologie», sagt Phil Koserowski, «ist heute ein entscheidendes Kriterium bei der Wahl einer Unterkunft.»

Koserowski ist Marketingchef bei The Leading Hotels of the World (LHW); das Portfolio umfasst besonders auch exklusive Traditionsherbergen. Aber gerade die Ikonen der Topliga lassen sich nicht über Nacht in ökologische Wohlfühloasen verwandeln. Investitionen in Umbauten überfordern die Besitzer, viele Paläste stehen unter Denkmalschutz.

Einige Hotelbesitzer wie etwa Guido und Luca Fiorentino vom Grand Hotel Excelsior Vittoria an der Amalfiküste bewältigen das Dilemma mit Ablasshandel und kompensieren den CO₂-Ausstoss des Betriebes wie Flugpassagiere – mit Zahlungen an entsprechende Organisationen.

LHW-Chefin Shannon Knapp befürchtet, dass Hotels, die sich der Realität verweigern, den Anschluss verlieren: «Für die jungen Generationen von Reisenden sind Nachhaltigkeit und Klimaschutz eine Selbstverständlichkeit. Hotels, die jetzt nicht handeln, werden es in fünf, zehn Jahren schwer haben.»

Neue Kundschaft: «Henrys» und Single-Eltern

Darauf müssen sich Luxushotels vermehrt einstellen: Rund ein Viertel der Familien checkt nur noch mit einem Elternteil ein. Foto: Getty

Die Klientel in Luxusherbergen wandelt sich rasant: Ein Viertel aller Familien checkt nur noch mit einem Elternteil ein. Weil nicht mehr Mama und Papa abwechselnd die Kids bespassen können, sind neue Modelle in der Kinderbetreuung gefragt. Die Hotels müssen vermehrt Halb- und Ganztagesprogramme anbieten und grosszügigere Kids Clubs einrichten, statt sich mit Schmalspurangeboten aus der Verantwortung zu stehlen.

Und freudig erwartet man in den Nobelherbergen die Generation der «Henrys»: «High Earners, Not Rich Yet». Diese boomende Zielgruppe gibt besonders viel Geld aus – wie die gut betuchten Chinesen, die wieder reisen dürfen und die Highend-Hotels fluten werden.

Gipfeltreffen der Luxushoteliers Infos einblenden Namhafte Hoteliers aus der ganzen Welt trafen sich Mitte Januar zum «Luxury Summit» von The Leading Hotels of the World (LHW) im Gstaad Palace. Dessen Besitzer, Andrea Scherz, amtet als LHW-Vorsitzender. The Leading Hotels of the World ist eine hochkarätige Vereinigung von 400 Luxusherbergen aus 73 Ländern; 33 davon befinden sich in der Schweiz. lhw.com

Digitalisierung: nicht zu viel, nicht zu wenig

Beleuchtung, TV, Room Service, Klimaanlage und Vorhänge lassen sich per App steuern: Für Luxushotels gilt es, das richtige Mass an Digitalisierung zu finden. Getty Images/iStockphoto

Mit dem Smartphone einchecken und bezahlen, die Menükarte im Hotelrestaurant per QR-Code abrufen und im Zimmer Beleuchtung, TV, Room Service, Klimaanlage und Vorhänge übers Tablet auf dem Nachttischchen steuern: So läuft es in voll digitalisierten Hotels. In vielen bewährten europäischen Luxushäusern steckt die technologische Performance aber noch in den Kinderschuhen. «Dabei ist sie eine Chance», sagt LHW-Chefin Shannon Knapp. «Dank Digitalisierung werden Arbeiten hinter den Kulissen effizient erledigt. So bleibt den Hotelangestellten mehr Zeit für die Interaktion mit den Gästen.»

Hoffentlich! Denn wer 600 Franken und mehr für eine Übernachtung bezahlt, will nicht von Maschinen, sondern von Menschen bedient werden. Generell gilt es, das richtige Mass an Digitalisierung zu finden. Andreas Scriven, Partner und Tourismusberater bei Deloitte in London, ist selbst oft unterwegs: «Einerseits nervt es, wenn die Hotels in der Digitalisierung den Skills der Gäste hinterherhinken. Auf der anderen Seite ärgere ich mich fürchterlich, wenn ich im Hotelzimmer zwanzig Minuten benötige, um das technologisch hochgerüstete Lichtsystem zu kapieren, statt einfach auf einen Knopf drücken zu können.» Ein Balanceakt!

Flexibles Angebot

Nach einem langen Flug zuerst mal ausruhen: Im Nayara Resort in Costa Rica werden die Check-in-Formalitäten erst am zweiten Ferientag erledigt. Foto: PD

Die internationale Hotellerie muss sich auf den hybriden Kunden einstellen: «Es sind die gleichen Trends wie in der Uhrenindustrie. Vermögende Menschen besitzen eine Rolex, tragen aber oft eine einfache Swatch», sagt Andreas Scriven.

Auf die Beherbergungsindustrie übersetzt heisst das: Je nach Anlass, Lust und Laune steigt der Gast im Motel One ab oder wählt das Dolder Grand. Wer mehr bezahlt, kriegt mehr persönliche Zuwendung.

«In unserem Hotel ist stets jemand aus der Besitzerfamilie präsent und schaut nach den Gästen», versichert Luca Fiorentino vom Grand Excelsior Vittoria. Hohe Schule, wenn sich die Hoteliers im Voraus auf die individuellen Bedürfnisse der Klientel einstellen.

Leo Ghitis von den Nayara Resorts in Costa Rica: «Hat der Gast gerade einen langen Flug hinter sich, verkürzen wir das Check-in-Prozedere auf ein Minimum und holen die Formalitäten anderntags nach.»

Saudiarabien stellt alles in den Schatten

Saudiarabien ist langfristig die grosse Trenddestination: Hier fotografiert ein Tourist ein Felsengrab in der Region von Medina. Foto: Getty

Andreas Scriven vom Londoner Beratungsunternehmen Deloitte arbeitet an Strategien für den Tourismus in Saudiarabien: «Bei allen Vorbehalten, die man in Europa und Amerika gegenüber dem Königreich hat», sagt der 44-jährige schweizerisch-britische Doppelbürger, «langfristig ist Saudiarabien die grosse Trenddestination.» Würden nur zehn Prozent der Pläne umgesetzt, werde Saudiarabien alles bisher Gesehene in der Tourismus- und Hotelwelt in den Schatten stellen. «Die Saudis haben den Vorteil, bei Null zu beginnen und die besten Lösungen in Sachen Technologie und Ökologie zu finden.»

Saudiarabien habe, so der Berater, viel mehr Potenzial als Dubai und liege zudem geografisch näher an Europa. Beim Barte des Propheten, die entscheidende Frage lautet aber: Werden die islamischen Sittenwächter das Alkoholverbot für internationale Gäste lockern? Ohne Bier und Wein wirds wohl gerade für Badetouristen zu dröge im Wüstenland.

Hotels mit Geschichte(n)

Eine schöne Geschichte: Für das Nayara Resort in Costa Rica wurden Tausende von Bäumen angepflanzt, was dazu geführt hat, dass sich dort wieder Affen angesiedelt haben. Foto: PD

All die Sheratons, Sofitels oder Hiltons dieser Welt sind im Grunde genommen gleich gestaltete Bettenburgen ohne besonderes Profil. Der Gast der Zukunft, gerade die Instagram-Generation, sucht aber das Besondere, das eine Geschichte beinhaltet. Mittelklasse-Marken wie 25 Hours setzen längst auf Storytelling und Themenhotels.

Und die Nobelherbergen? «Wir sind die Champions der Hotellerie», versichert Antonio Sersale vom Le Sirenuse an der Amalfiküste, «wir müssen dem Gast das Besondere bieten». Im benachbarten Grand Excelsior Vittoria werden noch Stühle benutzt, die man in Paris im Museum gegen Eintritt zu sehen kriegt. Andrea Scherz vom Gstaad Palace erzählt vom hoteleigenen Bunker, in dem eine Bank während des Krieges Gold hortete.

Leo Ghitis, Gründer der Nayara Resorts in Costa Rica, berichtet von Tausenden von Bäumen, die er um seine drei Regenwald-Hotels pflanzte, und von den Affen, die sich dort wieder ansiedelten. Aber manchmal sind es die ganz simplen Dinge, die Ferienlaune machen. Luca Fiorentino vom Grand Excelsior Vittoria: «Wir geben keine Keycards mehr aus – die Gäste lieben es, das Zimmer mit dem guten alten Schlüssel zu öffnen.»

