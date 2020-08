Neueröffnung in Winterthur – So sieht die neue Liebestrasse aus Nach einer Pinselrenovation soll das Kirchgemeindehaus Liebestrasse in eine neue Ära starten. Doch reichen die Änderungen, um das Sorgenkind der reformierten Kirche finanziell ins Lot zu bringen? Deborah Stoffel

Das denkmalgeschützte Kirchgemeindehaus Liebestrasse öffnet demnächst seine Türen wieder. In wenigen Tagen sollen im neuen Bistro Sofas und «Chriesi-Tischchen» zum Verweilen einladen. …nun soll es über ein modernes Betriebskonzept zum Laufen kommen.

Rot ist die Farbe der Liebe und im Kirchgemeindehaus der reformierten Kirche Stadt nun auch die Farbe der Liebestrasse. Das so gestrichene Bistro ist das Highlight der sanften Umgestaltung des Hauses respektive der Pinselrenovation. Bei einer Stippvisite am Dienstag sind die letzten Handgriffe im Gang, es wird gepinselt und abgeschliffen. In wenigen Tagen aber sollen hier Sofas und «Chriesi-Tischchen» zum Verweilen einladen.