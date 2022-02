Pfadi punktet im Spitzenkampf – So sieht ein Vorgeschmack auf den Final aus Die Kadetten Schaffhausen, der Leader, und Pfadi Winterthur, der Meister, lieferten sich einen offenen, sehenswerten Spitzenkampf. Pfadi geriet zunächst unter die Räder und stand am Schluss dem Sieg näher. Urs Stanger

Einen überragenden Match lieferte Mustafa Hadj Sadok, Pfadis zehnfacher Torschütze, ab. Deuring Photography

Der Einstieg in die zweite Saisonhälfte brachte einen Vorgeschmack auf das, was im Playoff-Final im Juni folgen könnte. Es standen sich zwei Mannschaften auf Augenhöhe gegenüber, die sich im bisherigen Verlauf der Meisterschaft deutlich (die Kadetten Schaffhausen) beziehungsweise leicht (Pfadi Winterthur) von der Konkurrenz abgesetzt haben. Sie zeigten, weshalb sie die ersten Anwärter auf den Meistertitel des Jahres 2022 sind. Variabel und unberechenbar im Angriff sowie – zumindest weitgehend – solid in der Abwehr und mit Torhütern, die ihre Big Saves hatten.