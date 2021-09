Kantonsspital Winterthur – So sieht es im Spitalneubau aus Nach vierjähriger Bauzeit steht das neue zehnstöckige Bettenhaus beim Kantonsspital Winterthur vor der Vollendung. Der Innenbereich erinnert an ein modernes Stadthotel. Thomas Münzel

Zimmer mit Ausblick: Patientenzimmer im neuen Bettenhaus des Kantonsspitals Winterthur. Foto: Marc Dahinden Eingangs- und Empfangsbereich im Spitalneubau: Auf dieser Etage sollen unter anderem auch ein Kiosk, eine Apotheke und ein Blumengeschäft untergebracht werden. Foto: Thomas Münzel Links erblickt man den 60-jährigen KSW-Altbau. Rechts davon steht der Neubau, welcher im Februar 2022 bezugsbereit sein wird. Foto: Marc Dahinden 1 / 7

Der Neubau beim Kantonsspital Winterthur, den die Medien am Dienstag auf einem Rundgang erstmals begutachten konnten, wirkt nicht einfach nur zweckmässig und funktional. Das zehnstöckige Bettenhaus, das im kommenden Februar eröffnet werden soll, verfügt durchaus auch über eine einladende und wohnliche Atmosphäre. Die hellen Räume, die warmen Farben und das gedimmte Licht erinnern einen denn auch eher an das Ambiente eines modernen 4-Stern-Stadthotels als an ein Spital.

Kann das rentieren?

Das zeigt sich insbesondere bei den über 200 Patientenzimmern. Vor allem die vielen mit Nussbaumfurnier und Parkettböden ausgestatteten Einzelzimmer – mit teils spektakulärem Blick auf die Stadt – verführen die Besucherinnen und Besucher schon beinahe zum längeren Verweilen. «Doch kann das rentieren?», fragt man sich unwillkürlich beim Anblick der «Suiten». «Das wird sich dann zeigen», sagt Bauherr Daniel Signer, Direktor Bau, Technik und Sicherheit am KSW. «Aber wir sind zuversichtlich.»