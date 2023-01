Pilates im Büro – So sitzen Sie sich fit Viele sitzen den ganzen Tag mit gekrümmtem Oberkörper am Computer. Diese einfachen Übungen können im Stuhl die Muskeln stärken und Fehlhaltungen verhindern. Pia Wertheimer

Video: Tamedia, PilatesCare

Ein Waschbrettbauch, eine Bikinifigur, so klingen meist die hochgesteckten Sportziele fürs neue Jahr. Es sind Vorsätze für das Fotoalbum. Jene, die den Arbeitsalltag erleichtern und die Lebensqualität steigern, sind deutlich weniger sexy – und in den sozialen Medien unspektakulär. Dafür aber nachhaltig. Sie könnten so lauten: «schmerzfreier im Büro», «entspannter arbeiten» oder «ein bisschen mehr Bewegung». Diese Vorsätze lassen nicht die grossen Rumpfmuskeln arbeiten, sondern die kleinen, meist versteckten Muckis.