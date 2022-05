Wetterprognosen für die Region – So sommerlich warm wird es in Winterthur Am kommenden Mittwoch beginnen die Eisheiligen. «Genau dann wird es aber in Winterthur so warm sein wie noch nie in diesem Jahr», prophezeit Meteorologe Christophe Voisard von Meteo Schweiz. Thomas Münzel

Am 1. Mai startete das Schwümbi Wolfensberg in die Freibadsaison. Die aktuelle Wassertemperatur ist mit 17 Grad zwar noch verhältnismässig kühl, doch das könnte sich in den kommenden Tagen nun rasch ändern. Foto: Marc Dahinden

Viele Gärtner und Bauern in Winterthur schauen in diesen Tagen gebannt auf den Kalender: Die Eisheiligen stehen vor der Tür. Man sagt ihnen nach, dass sie oft kühle und nasse Tage mit sich bringen – und manchmal gar Frost mit im Gepäck haben. Das wiederum könnte sich verheerend auf die spriessende und blühende Pflanzenwelt auswirken. Allerdings nicht in diesem Jahr.