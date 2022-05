Hochsaison für Kurzreisen – So spannend ist Europa – Im Zug zu aussergewöhnlichen Städten City-Trips liegen wieder im Trend, doch es muss nicht immer Wien, Paris oder Florenz sein. Europa ist reich an überraschenden Städtezielen. Wir zeigen sieben urbane Highlights – alle direkt ab der Schweiz mit der Bahn erreichbar. Artur K. Vogel

Aus luftiger Höhe zeigt sich der maritime Charakter von Kiel. Getty Images

Kiel – die Maritime

Anders als in der 80 Kilometer entfernten prachtvollen Hansestadt Lübeck erschliesst sich der Reiz von Kiel nicht auf den ersten Blick. Da ist das raue Wetter in Deutschlands nördlichster Grossstadt mit 250’000 Einwohnern. Und Kiel war ein Standort der deutschen Kriegsmarine und dreier grosser Schiffswerften. Deshalb wurde die Stadt im Zweiten Weltkrieg bei Luftangriffen fast komplett zerstört und in den 50er- und 60er-Jahren wieder aufgebaut. Bei näherer Betrachtung entdeckt der Gast in der Hauptstadt des Bundeslandes Schleswig-Holstein dann doch einige Sehenswürdigkeiten. Das 1907 bis 1911 erbaute Rathaus zum Beispiel ist ein repräsentativer Bau im Jugendstil mit einem Turm, der architektonisch den Campanile auf dem Markusplatz in Venedig zitiert. Am 106 Meter hohen Turm fährt ein Lift 67 Meter hoch auf die Aussichtsplattform.