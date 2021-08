Der Rhein führt Hochwasser – So spektakulär ist der Rheinfall jetzt Rund 700’000 Liter Wasser pro Sekunde stürzen derzeit beim Rheinfall in die Tiefe. Ein atemberaubendes Naturschauspiel – das aber momentan noch immer von wenig Touristen bestaunt wird. Thomas Münzel

Mehr Wasser und Gischt: Da der Rhein derzeit Hochwasser führt, ist der Rheinfall beim Schloss Laufen aktuell ein noch imposanteres Naturschauspiel als ohnehin schon.

Montagmorgen, 2. August: Die Tür der S-Bahn bei der Haltestelle «Schloss Laufen am Rheinfall» öffnet sich. Und sogleich gerät man unwillkürlich in den Bann der Schweizer Topdestination. Auch wenn vorerst vor allem akustisch. Der Rheinfall lässt von sich hören. In seiner unnachahmlichen Art. Mit seinem Tosen, Rauschen, Donnern und Glucksen. Mit jedem Schritt, dem man sich diesem Ungeheuer nähert, wächst der Respekt.

Ist der Rheinfall nicht sogar viel lauter als üblich? Gut möglich. Denn aktuell führt der Rhein Hochwasser. Die Abflussmenge beträgt am Montag 695 Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Mit anderen Worten: Im Moment stürzen rund 700’000 Liter Wasser pro Sekunde den Rheinfall runter. Normal sind im Sommer rund 600’000 Liter. Im Winter sind es durchschnittlich 250’000 Liter pro Sekunde.