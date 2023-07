Wie die Stromproduktion der Schweiz in Zukunft aussehen soll, darüber wird intensiv gestritten. Wie lange sollen die Atomkraftwerke noch am Netz bleiben? Wie viel Strom soll aus dem Ausland kommen? Und welche Rolle spielen künftig Gaskraftwerke? Diese Fragen sind alle offen, doch in einem sind sich fast alle einig: Die Solarkraft wird in der nahen Zukunft eine Schlüsselrolle einnehmen.e einnehmen.