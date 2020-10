Über sieben Millionen Ansteckungen – Wie hart das Coronavirus Trumps USA trifft Nun hat es auch Präsident Donald Trump erwischt. Sein Land steuert gerade auf eine dritte Welle von Corona-Neuinfektionen zu. Yannick Wiget

Diese Bilder haben die Amerikaner erschüttert: Mitarbeiter der Stadt New York begraben notfallmässig zahlreiche Särge mit Corona-Opfern auf der Insel Hart Island. Foto: Lucas Jackson (Reuters)

Donald Trump wurde positiv auf Covid-19 gestestet. Überraschend? Nicht unbedingt: Die USA gehören zu den am stärksten von der Pandemie betroffenen Ländern der Welt. Insgesamt hat niemand mehr Infektionen verzeichnet: Über 7,2 Millionen Fälle gab es bislang offiziell.

Setzt man diese Zahl ins Verhältnis zur Bevölkerung, sind die USA nicht mehr an der Spitze, aber immer noch auf dem zehnten Rang aller Länder mit fast 2200 Fällen pro 100’000 Einwohner. Zum Vergleich: In der Schweiz liegt dieser Wert bei 622, ist also fast viermal tiefer.

Momentan sind die USA auf dem Weg zu einer dritten Welle. Erstmals waren die Neuinfektionen im März hochgeschnellt. Nach zwei Monaten leichter Erholung fegte die Pandemie ab Mitte Juni erneut über das Land. Einen Monat später, auf dem Höhepunkt, steckten sich pro Tag über 60’000 Menschen an.

Das Schlimmste schien überstanden. Seither beruhigte sich die Lage zusehends – bis vor zwei Wochen. Mittlerweile liegt die Zahl der täglichen Neuinfektionen wieder bei über 40’000. Die USA haben also nicht «endgültig die Wende geschafft», wie Trump immer wieder betont.

«Das Virus hat sich nicht geändert und wird sich wieder schnell verbreiten, wenn man es zulässt», sagte Tom Inglesby von der Johns Hopkins University dem «Time»-Magazine. Epidemiologe Jon Samet von der Colorado School of Public Health fügte an: «Mit einer klaren und koordinierten Strategie würden wir anders dastehen. Aber es gibt viele Falschinfomationen, zum Teil auch von der Regierung und sogar vom Präsidenten.»

Trump muss nun selbst in Quarantäne und hoffen, dass Covid-19 für ihn nicht so gefährlich wird wie für viele seiner Landsleute. In den USA sind schon über 200’000 Menschen an den Folgen der Erkrankung gestorben – mehr als in jedem anderen Land.

Pro 100’000 Einwohner beklagen die USA 63 Tote. Noch schlimmer ist die Situation nur in zehn Ländern weltweit, darunter sind mit San Marino und Andorra zwei Ministaaten, die nur wenig Opfer verzeichnen, aber deren Bevölkerung eben auch sehr klein ist. In der Schweiz starben pro 100’000 Einwohner bisher 24 Menschen an Covid-19. Insgesamt waren es gut 2000.