Süssmost aus Welsikon – So süss wie in diesem Jahr sind Äpfel selten Weil die Sonne in diesem Jahr so häufig schien, sind die Mostäpfel rund zehn Tage früher reif und süsser als sonst. Mengenmässig rechnen Fachstellen mit einem durchschnittlichen Jahr. Nina Thöny

Dicht an dicht: Die Bäume der Familie Bachmann tragen in diesem Sommer viele Äpfel. Vor zwei Jahren waren es aber noch mehr. Foto: Madeleine Schoder

An den Hochstammbäumen der Bachmanns hängen viele Äpfel. Rund 140 solcher Bäume verteilen sich auf dem Land der Familie in Welsikon bei Dinhard. «Im Moment sieht es so aus, als gäbe es ein überdurchschnittliches Jahr», sagt Landwirt Ernst Bachmann. Ganz so viele Früchte wie vor zwei Jahren würden es zwar sicherlich nicht, aber es werde ein gutes Jahr.