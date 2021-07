Neues von Kinderband Laurent & Max – So tönt Billie Eilish auf Züritüütsch Sie covern Bob Marley und Lokalgrössen wie Stereo Luchs. Die Zürcher Laurent Aeberli und Max Kämmerling schaffen damit Rares: Kinderlieder, die nicht nerven. Zum zweiten Mal. Tim Wirth

Max Kämmerling (links) und Laurent Aeberli wohnen gemeinsam in einer WG. Foto: Samuel Schalch

Morgens um halb neun stochert Laurent Aeberli in einem Teller Spaghetti ohne Sauce. Er hat gleich eine Velokurier-Schicht. Max Kämmerling schiebt in der Fünfer-WG eine Bialetti auf die Herdplatte. Im Garten gackern Hühner. Diesen Freitag haben die beiden Zürcher ihr zweites Album als Laurent & Max herausgegeben: «En Guete Mitenand im Räuberrestaurant». Es ist ein Spruch, der Max Kämmerling von seiner Zeit in der Krippe im Seefeld geblieben ist. Doch das ist lange her.

Laurent & Max startete als Witzprojekt. Mittlerweile sind die beiden eine erfolgreiche Kindermusik-Band. Foto: Samuel Schalch

Die Liste mit Vorurteilen, die Kindermusik anhaftet, ist riesig: oberleherhaft, nervtötend, schlageresk. Was wolltet ihr auf dem neuen Album unbedingt vermeiden? Max Kämmerling: Ich möchte auf keinen Fall bevormundend wirken. Laurent Aeberli: Nein, sicher nicht. Schlager finde ich hingegen okay, also wenn mit Schlager gemeint ist, dass ein Song catchy und einfach zum Mitsingen ist.

Weiter nach der Werbung

Weiter nach der Werbung