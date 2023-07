Aus dem Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken – So trocknet die Schweiz Einst stand neben (fast) jedem Haus ein Stewi. Nun droht dem drehbaren Allzweck-Wäscheständer das Ende. Sammlung Winterthur / Regula Geiser

Wäscheaufhängen am Stewi, 1963. Eines von über 70’000 Bildern, die im Online-Bildarchiv der

Winterthurer Bibliotheken frei betrachtet werden können. Foto: Andreas Wolfensberger / bildarchiv.winterthur.ch

Hierzulande gibt es keine Wäschespinnen, hierzulande gibt es den Stewi. Stewi steht für «Steiner Winterthur», denn erfunden hat den schirmförmigen Wäscheständer der Winterthurer Walter Steiner (1921–2009).

Als jugendlicher Tüftler entwarf er den Prototyp des späteren Stewis aus Zink, Holz und Hanfschnüren und gründete 1947 die Einzelfirma Stewi. Die Vermarktung des Ur-Stewis verlief zunächst zwar harzig, doch im Bauboom der Nachkriegszeit wurde der neuartige Wäscheständer allmählich zum Renner. Das gelbe Rohr mit den Aluminiumstreben und den blauen Plastikschnüren zierte unzählige Gärten. Auch Wohnbaugenossenschaften begannen, ihre Siedlungen mit Stewis auszurüsten.

Die Verkaufszahlen blieben stets ein Firmengeheimnis, doch man munkelte, dass es in den ersten 25 Produktionsjahren pro Jahr so viele waren, wie die Statistik Heiraten verzeichnete.

Diese Zeiten sind nun aber vorbei. Vor ein paar Wochen gab das Winterthurer Traditionsunternehmen bekannt, dass, wenn sich in letzter Minute nicht noch ein Käufer findet, die Produktion per Ende September 2023 eingestellt werde. Die Rohstoffpreise seien derart gestiegen, dass ihnen die Freude an der Arbeit ausgegangen sei, teilte der Geschäftsleiter Ende Juni mit.

Die Freude am Winterthurer Wäscheständer bleibt aber hoffentlich noch lange. Verewigt ist er schon jetzt im Bildarchiv der Winterthurer Bibliotheken (Bildarchiv.winterthur.ch). Geben Sie mal den Suchbegriff «Stewi» ein, und Sie werden sehen.

