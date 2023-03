Geflüchtete in der Region Winterthur – So unterschiedlich trifft die höhere Asylquote die Gemeinden Das neue Flüchtlingskontingent bringt manche Gemeinden in Bedrängnis. Sie können nicht mehr ausschliessen, dass sie Geflüchtete in Zivilschutzanlagen unterbringen müssen. Fabienne Grimm Nicole Döbeli

2019 wurde in Seuzach eine neue Asylunterkunft eröffnet. Nun braucht die Gemeinde erneut Wohnraum. Foto: Enzo Lopardo

Ab dem ersten Juni müssen Gemeinden mehr Geflüchtete aufnehmen. Der Kanton Zürich reagiert auf die hohen Flüchtlingszahlen und erhöht die Asylquote auf 1,3 Prozent. Das heisst: Pro tausend Einwohnerinnen und Einwohner müssen die Gemeinden 13 schutzbedürftige Personen aufnehmen. Es ist das zweite Mal, dass der Kanton die Quote seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine erhöht. Bereits im letzten April wurde die Quote von 0,5 Prozent auf 0,9 Prozent angepasst.