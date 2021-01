Impfung gegen Corona am Kantonsspital – So verlief der Impfstart in Winterthur Jetzt wird auch auf Stadtgebiet geimpft. Den Anfang machten Patienten und Pflegepersonal am KSW. In den nächsten Tagen folgen Impfungen in Heimen und bei Hausärzten. Thomas Münzel

In den kommenden Tagen erhalten Hunderte Risikopatienten am KSW, in den Heimen und bei Hausärzten eine Covid-Impfung. Foto: Beat Mathys

Die Covid-Impfungen in Winterthur haben begonnen: Seit Montagmorgen erhalten am Kantonsspital Hochrisikopatientinnen und -patienten, die am KSW in Behandlung sind, eine erste Impfdosis gegen das Coronavirus. «Die Impfung ist sehr gut angelaufen», sagt KSW-Sprecher Marius Hasenböhler. Und auch die Patientinnen und Patienten selber seien überaus zufrieden.

Bis am kommenden Freitag werden am Kantonsspital im Schnitt täglich gut 200 Impfungen durchgeführt. «Wir können aktuell mit den uns zur Verfügung stehenden Impfdosen rund 1100 Patientinnen und Patienten impfen», sagt Hasenböhler. Die zweite Impfung findet dann in der Woche vom 15. bis zum 19. Februar statt.