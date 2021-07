Geldblog: Steuern bei Anlagen – So vermeiden Sie eine Doppelbesteuerung Wer ausländische Wertschriften hält, sollte die darauf erhobenen Quellensteuern zurückfordern. Eine Übersicht. Martin Spieler

Im Formulardschungel: Oftmals macht es Sinn, die Rückforderung der Quellensteuer an die Bank zu delegieren. Illustration: Christina Baeriswyl

Ich bin ein privater Kleinanleger und recht breit investiert. Nur habe ich ein Problem mit den belasteten Steuern, die ich möglichst zurückfordern möchte. Die in der Schweiz belastete Verrechnungssteuer von 35 Prozent auf Kapitalgewinne kann ich über meine Steuererklärung zurückverlangen, was auch problemlos funktioniert. Wie geht das aber mit Aktien in Deutschland? Die behalten als Steuer 26,375 Prozent zurück. Bei Aktien in den USA geht es um 15 Prozent Steuer und 15 Prozent Quellensteuer. Und bei Anlagen in Südkorea in US-Dollar geht es um 15 Prozent Steuer und 7 Prozent Quellensteuer. Leider muss ich gestehen, dass ich mit diesen abgegoltenen Steuern etwas überfordert bin und nicht weiss, in welcher Form ich gewisse Steuern zurückerstattet bekomme. Leserfrage von R.M.B.

