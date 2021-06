Geldbezug und Einkäufe im Ausland – So vermeiden Sie in den Ferien unnötige Zahlungsgebühren Allein durch einen klugen Einsatz der Zahlungsmittel können Reisende während der Sommerferien mehrere 100 Franken einsparen. Bernhard Kislig

Bei kleinen Beträgen ist die Kreditkarte als Zahlungsmittel im Ausland oft günstiger als die Debitkarte. Foto: Getty Images

Für Zahlungen und Geldbezüge im Ausland haben Reisende heute viele Möglichkeiten, bei denen sich die Gebühren je nach Angebot erheblich unterscheiden können. In manchen Fällen ist es allerdings auch sinnvoll, eine etwas höhere Gebühr in Kauf zu nehmen, wie die folgende Übersicht zeigt.

Die Vor- und Nachteile von Debit- und Kreditkarten

Grundsätzlich gilt: Beim Zahlen von grösseren Beträgen und für Bezüge an Geldautomaten ist die Debitkarte in der Regel günstiger als eine Kreditkarte. Umgekehrt verrechnen Finanzdienstleister bei kleinen Einkäufen mit Kreditkarten meist weniger Kosten. Der Grund dafür ist, dass bei Kreditkarten als Gebühr häufig ein Prozentsatz belastet wird, der bei höheren Beträgen stärker ins Gewicht fällt. Bei Debitkarten fällt hingegen oft ein fixer Betrag von wenigen Franken an. Richtig teuer kann der Geldbezug mit der Kreditkarte am Automaten ausfallen: Mindestkosten von zehn Franken und vier Prozent des Bargeldbetrags sind durchaus üblich.

