Ertragsausfälle wegen Corona Kantonales Hilfspaket kommt bei den Spitälern schlecht an

Mit 305 Millionen Franken will der Regierungsrat die Spitäler unterstützen. Ein Grossteil davon in Form von rückzahlbaren Darlehen. «Das ist ungenügend», sagt der Spitalverband. Er sieht das Gesundheitswesen in Gefahr.